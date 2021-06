Kemer Country Club-Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi yarışmaları 19-20 Haziran tarihlerinde 2. Ayak müsabakaları ile devam ediyor

Kemer Country Club - Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi yarışmaları 19-20 Haziran tarihlerinde 2. Ayak müsabakalari ile devam ediyor.

Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları "Çocuklar her yerde büyür; ama Bahçeşehir Kolejinde yeteneklerini geliştirerek büyür." sloganıyla çağdaş ve kaliteli eğitime inandığı her alanda desteklerini sürdüren Bahçeşehir Koleji ana sponsorluğunda gerçekleşecek. At Terbiyesi Yarışmaları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları, binicilik spor unun geniş kitlelere tanıtılması amacıyla gelecek vadeden genç yeteneklerin keşfine de olanak sağlamaya devam ediyor.