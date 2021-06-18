Kemer Country Club-Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi yarışmaları 19-20 Haziran tarihlerinde 2. Ayak müsabakaları ile devam ediyor

İki ayak ve bir finalden oluşan Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları’nın birinci ayağı 29- 30 Mayıs tarihlerinde gerçekleşirken, ikinci ayağı 19-20 Haziran (bu hafta sonu) gerçekleşiyor olacak. Yarışmaların final müsabakaları ise 10-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

Kemer Country Club - Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi yarışmaları 19-20 Haziran tarihlerinde 2. Ayak müsabakalari ile devam ediyor.

Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları "Çocuklar her yerde büyür; ama Bahçeşehir Kolejinde yeteneklerini geliştirerek büyür." sloganıyla çağdaş ve kaliteli eğitime inandığı her alanda desteklerini sürdüren Bahçeşehir Koleji ana sponsorluğunda gerçekleşecek. At Terbiyesi Yarışmaları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları, binicilik spor unun geniş kitlelere tanıtılması amacıyla gelecek vadeden genç yeteneklerin keşfine de olanak sağlamaya devam ediyor.

Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı tüm binicilere açık olarak Covid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirilecek heyecan dolu yarışmalar, Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi at ve binicilerini ağırlayacaktır. Yarışmaların medya sponsorluklarını ise Türkiye’nin en özel radyo kanallarından biri olan Radyo D ve Demirören Medya üstlenmektedir.

Bahçeşehir Koleji: Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesinin üyesi olarak 1994 yılında Bahçeşehir’de kurulan ilk kampüsünde eğitime başlayan Bahçeşehir Koleji, “kaliteli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak” amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında eğitim veriyor, bünyesinde bulunan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri ile ülkemizde fen eğitimini dönüştürüyor. Enver Yücel’in, dünya standartlarında eğitimi ülkemizde yaygınlaştırmak amacıyla kurduğu Bahçeşehir Koleji, 2021–2021 eğitim öğretim yılı itibarıyla Türkiye’nin 63 ilinde 136 kampüsüyle eğitim veriyor. http://www.bahcesehir.k12.tr/tr/