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Kemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet operasyonu! 11 kişi gözaltında

09 Kasım 2021 Salı - 11:34 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 13:03

İzmir'de, Kemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet iddiaları nedeniyle 6'sı belediye çalışanı 11 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.


İzmir'de, Kemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet iddiaları nedeniyle 6'sı belediye çalışanı 11 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

RÜŞVET ALMAK VE VERMEKLE SUÇLANIYORLAR
 
Kemalpaşa Belediyesi'ne düzenlenen ve  aralarında 6 belediye çalışanın da bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Şüphelilerin rüşvet vermek, almak ve rüşvete aracılık etmek suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin, izinsiz yapı ve bina inşa eden firma ve vatandaşlara cezai işlem yapılmaması, yasal mevzuata uygun olmayan yapı ve binalara yapı ruhsatı ve yapı kullanma belgesi verilmesi karşılığında rüşvet alıp, verdikler ileri sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere  İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 

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