Kemal Ünsal kim? Twitter’da gündem olan Kemal Ünsal olayı nedir?
16 Şubat 2021 Salı - 13:01 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 13:01
Genç kadınlara taciz ve tehdit mesajları atan Kemal Ünsal sosyal medyada en çok konuşulan konularından biri oldu. Gece yarısı Şiddet uğrayan kadınlar, Twitter’dan Kemal Ünsal tarafından atılan mesajları paylaşarak destek istedi. Kısa sürede #kemalünsal tutuklansın etiketi trendler arasına girdi. Sosyal medyada trend olan ve genç kızlara attığı iddia edilen mesajlarla gündem olan Kemal Ünsal merak ediliyor. Kemal Ünsal kim? Twitter’da gündem olan Kemal Ünsal olayı nedir?
Kemal Ünsal, sosyal medyada infial yaratan paylaşımları, genç kızlara yazdıklarıyla tepkilere neden oldu. Mesaj attığı genç kadınların fotoğraflarıyla sahte hesaplar açan Kemal Ünsal’ın evli olduğu ortaya çıktı. Açtığı hesaplarda cinsel içerikli paylaşımlar yapan ve kadınları bu şekilde tehdit eden Kemal Ünsal’ın tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı.