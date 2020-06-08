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Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılı anısına hatıra para basıldı

AA |  08 Haziran 2020 Pazartesi - 12:07 | Son Güncelleme : 08 06 2020 - 12:07

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılı dolayısıyla hatıra para basıldı.


Fransa'daki resmi avro banknotlarının basıldığı Oberthur Fiduciaire  matbaalarında, hatıra ve tanıtım amaçlı "0 euro" olarak üretilen paranın ön  yüzünde Kemal Sunal'ın resimleri, arka yüzünde Avrupa ülkelerinin simgeleri yer  aldı.
 
Avrupa Merkez Bankası onayı ile 5 bin adet gerçek avro kağıdı üzerine  basılan hatıra ve koleksiyon paralarının yarısı Türkiye'de, geri kalanı ise başta  Avrupa olmak üzere dünya ülkelerinde satışa sunuluyor.
 
Ayrıca Kemal Sunal hatıra parası tedavüldeki avro banknotları ile aynı  güvenlik özelliklerine sahip. Filigran, mikroprint, Simultouch, hologram,  transparan kayıt, güvenlik geçmişi, güvenlik ipliği, floresan, görünmez mürekkep  ve her parayı benzersiz yapan özel seri numarasına sahip para ancak "0 euro"  ibaresiyle taklitlerinden ayırt edilebiliyor.
 
 
Filmleri gibi parası da tebessüm ettirdi
0 Euro Projesinin Türkiye temsilcisi firmanın ortağı Özgür Honça, AA  muhabirine, projenin Avrupa'da 5 yıl önce, Türkiye'de ise yaklaşık 1,5 yıl önce  hayata geçtiğini söyledi.
 
Daha önce Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Ali  Onbaşı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade,  Kafkas İslam Ordusu Kumandanı Nuri (Killigil) Paşa, KKTC Türklerinin lideri Dr.  Fazıl Küçük ile Göbeklitepe, Sultanahmet Camisi ve Kapalıçarşı için para  bastıklarını anlatan Honça, oynadığı tüm karakterlerle Türk sinema tarihine iz  bırakmayı başaran Kemal Sunal'ı ölümünün 20. yılında bu vesileyle yad ettiklerini  belirtti.
 
 
Proje fikrinin ortağına ait olduğunu dile getiren Honça, "Bildiğiniz  gibi bir mimikle tüm Türkiye'yi güldüren bir Kemal Sunal'dan bahsediyoruz. Bu  sene vefatının 20. yılıydı. Ona özel bir seri yapılmasını istedik. Biz de 20.  yıla özel bunu yaptık." diye konuştu.
 
Söz konusu paranın görenleri tebessüm ettireceğine inandığını aktaran  Honça, "Kemal Sunal, Türk sinema tarihindeki en değerli şahsiyetlerden birisidir.  Gerek öğretici yapısıyla gerek mizahıyla birlikte çok eserler katmıştır. Zaten  Kemal Sunal başlı başına bir başyapıttır. O paranın bir koleksiyon değeri var  tabii ki ama bir köşede durması da insanı mutlu edecektir. Çok samimi söylüyorum  hakikaten o parayı görüp de gülmeyen bir arkadaşı görmedik. Kesinlikle tebessüm  ettirdi. Sonuçta belki geçmişe götürdü, bir anlık da olsa görenleri güldürdü."  ifadesini kullandı.
 
 
Honça, Türk sinemasına değer katan ve Yeşilçam'ın unutulmazları  listesinde yer alan Kemal Sunal'ın isimini bu proje vesilesiyle yaşatacaklarını  kaydetti.
 
Lisans için Sunal ailesinden izin aldıklarına dile getiren Honça, oğlu  Ali Sunal'a da basılan hatıra paralardan hediye gönderdiklerini söyledi.
 
 
Honça, turizme de katkı sunacak Kemal Sunal paralarının internetten ve  müze önlerinde bulunan "euromatik" cihazlarından satışa sunulduğunu sözlerine  ekledi.
 
Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000'de kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını  kaybetmişti.
 

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Kemal Sunal 20. yılı anısı hatıra para
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