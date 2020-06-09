Kemal Sunal hatıra parası nasıl alınır? 0 Euro hatıra para projesi nedir?

Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılı dolayısıyla hatıra para basıldı. Peki, Kemal Sunal hatıra parası nasıl alınır? Kemal Sunal kimdir, ne zaman vefat etti? İşte Kemal Sunal'ın hayatı ve filmleri hakkında merak edilenler...

Türk sinema sının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal 'ın ölümünün 20. yılı dolayısıyla hatıra para basıldı. Hatıra ve tanıtım amaçlı "0 euro" olarak üretilen paranın ön yüzünde Kemal Sunal'ın resimleri yer alıyor. Usta oyuncu Kemal Sunal hatıra parası satın almak isteyenler Kemal Sunal hatıra parası nasıl alınır? Kemal Sunal kimdir, ne zaman vefat etti? sorularını araştırıyor. İşte Kemal Sunal'ın hayatı ve filmleri hakkında merak edilenler...

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılı dolayısıyla hatıra para basıldı.

Fransa'daki resmi avro banknotlarının basıldığı Oberthur Fiduciaire matbaalarında, hatıra ve tanıtım amaçlı "0 euro" olarak üretilen paranın ön yüzünde Kemal Sunal'ın resimleri, arka yüzünde Avrupa ülkelerinin simgeleri yer aldı.

0 EURO PROJESİ NEDİR?

Avrupa Merkez Bankası onayı ile 5 bin adet gerçek avro kağıdı üzerine basılan hatıra ve koleksiyon paralarının yarısı Türkiye'de, geri kalanı ise başta Avrupa olmak üzere dünya ülkelerinde satışa sunuluyor.

Ayrıca Kemal Sunal hatıra parası tedavüldeki avro banknotları ile aynı güvenlik özelliklerine sahip. Filigran, mikroprint, Simultouch, hologram, transparan kayıt, güvenlik geçmişi, güvenlik ipliği, floresan, görünmez mürekkep ve her parayı benzersiz yapan özel seri numarasına sahip para ancak "0 euro" ibaresiyle taklitlerinden ayırt edilebiliyor.

FİLMLERİ GİBİ PARASI DA TEBESSÜM ETTİRDİ

0 Euro Projesinin Türkiye temsilcisi firmanın ortağı Özgür Honça, projenin Avrupa'da 5 yıl önce, Türkiye'de ise yaklaşık 1,5 yıl önce hayata geçtiğini söyledi.

Daha önce Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Ali Onbaşı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade, Kafkas İslam Ordusu Kumandanı Nuri (Killigil) Paşa, KKTC Türklerinin lideri Dr. Fazıl Küçük ile Göbeklitepe, Sultanahmet Camisi ve Kapalıçarşı için para bastıklarını anlatan Honça, oynadığı tüm karakterlerle Türk sinema tarihine iz bırakmayı başaran Kemal Sunal'ı ölümünün 20. yılında bu vesileyle yad ettiklerini belirtti.

Honça, Türk sinemasına değer katan ve Yeşilçam'ın unutulmazları listesinde yer alan Kemal Sunal'ın isimini bu proje vesilesiyle yaşatacaklarını kaydetti.

Lisans için Sunal ailesinden izin aldıklarına dile getiren Honça, oğlu Ali Sunal 'a da basılan hatıra paralardan hediye gönderdiklerini söyledi.

KEMAL SUNAL HATIRA PARASI NASIL ALINIR?

Honça, turizme de katkı sunacak Kemal Sunal paralarının internetten ve müze önlerinde bulunan "euromatik" cihazlarından satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.

KEMAL SUNAL KİMDİR?

11 Kasım 1944 yılında İstanbul Küçükpazar semtinde dünyaya gelmiştir. Üç kardeşin en büyüğü olarak yer alan Kemal Sunal'ın annesi Saime Sunal babası ise Mustafa Sunal’dır. Aslen Malatyalı olan Kemal Sunal; Cemil Sunal ve Cengiz Sunal adında iki kardeşe sahiptir. İlkokulu Mimar Sinan İlkokulu'nda okuyan Kemal Sunal Vefa Lisesi'nden mezun olmuştur. Akrep burcu olan Kemal Sunal 56 yaşında 3 Temmuz 2000 yılında vefat etmiştir.

Sanat hayatına Zoraki Tabip adlı tiyatro oyunu ile başlayan Kemal Sunal Türk sinema tarihinde en iyi komedyen oyuncusu olarak gösterilmektedir. Bir yıl kadar Kenter tiyatrosunda görev yaptıktan sonra Pendik tiyatrosunun kurulması ile beraber oraya katılan Kemal Sunal yıllarca arkadaşlık yaptığı Bülent Kayabaş ile bu tiyatroda tanışmıştır. Kemal Sunal, Ayfer Feray ve Devekuşu Kabare tiyatrosunda da görev almıştır. 1972 yılında Münir Özkul'un tavsiyesiyle Ertem Eğilmez’in yönetmiş olduğu bir filmle sinemaya transfer olarak kendini sinemada bu şekilde kanıtlamaya başlamıştır. Türk sinemasında öncesinde İnek Şaban tiplemesi olmak üzere canlandırdığı birçok tiple sevenlerinin beğenisini kazanan ve insanları güldürürken düşündüren Kemal Sunal; yediden yetmişe herkesin sevgisini taşıyan bir sanatçı olarak anılmaktadır. Kemal Sunal komedi filmlerinde rol almasının yanı sıra bazı dramalarda da oynamıştır. Oynamış olduğu filmlerdeki karakterlerin genel özellikleri; haksızlıkların karşısında duran, saflık ve iyilik yüzünden başına sürekli iş gelen, zekâsıyla kötülerle mücadele veren insanlara doğru yolu gösteren ve daima gülen adam karakteri olarak lanse edilmiştir. Kemal Sunal kendisini ‘’Çok az konuşan soğuk bir adamım’’ diye tanımlamış ancak izleyicileri tarafından her dönemde büyük bir ilgi almıştır.

1944 yılında İstanbul'da doğan Kemal Sunal Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirmiştir. 1977 yılında Antalya Film Festivali'nde en başarılı erkek oyuncu ödülü alan Kemal Sunal değişik tiplemeleri ve Türk sinemasındaki komedi oyunculuğuna yeni bir soluk getirmesi ile Yeşilçam da taht kurmuştur. Yeşilçam'ın ünlü komedyenlerinden olan Kemal Sunal ayrıca Hababam Sınıfı serisi ile akıllarda kalmayı başarmıştır. Birçok filmde rol almış olduğu halk kahramanı tiplemesiyle haksızlıklara karşı mücadele eden ve güldürücü bir üslupla rolünü tamamlayan Kemal Sunal 1974 yılındaki Gül Sunal ile evlenerek Ali Sunal ve Ezo Sunal adlı iki çocuğa sahip olmuştur.

1990'lı yıllardan itibaren Kemal Sunal'ın filmleri televizyonlarda olarak gösterime girmiş ancak Kemal Sunal hiç bir şekilde bu filmlerin yayınlanmasından kazanç sağlamamıştır.

Kemal Sunal 12 Eylül öncesinde bırakmış olduğu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünü bıraktığı yerden tekrar okuyarak 1995 yılında mezun olmuştur. Ayrıca yüksek lisans yapan Kemal Sunal yüksek lisans tezini ‘’komedyen kimliği ile Kemal Sunal'ın ve filmlerinin incelenmesi’’ olarak oluşturmuştur. Ailesi 2005 yılında ölümünden sonra Kemal Sunal'ın tezini ‘’TV ve sinemada Kemal Sunal güldürüsü’’ adlı bir kitapta toplayarak yayınlamıştır. Kemal Sunal hayatı boyunca 82 filmde rol almıştır. 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmlerin çekimi için Trabzon 'daki çekime gitmek üzere uçağa binmeden öncesinde kalp krizi geçiren Kemal Sunal vefat etmiştir.

KEMAL SUNAL'IN ÖLÜMÜ

Sunal, kişisel yaşamı ve kariyeri boyunca yaptığı yolculuklarda daima kara taşıtlarını tercih etmiş, uçak ve deniz taşıtlarından korktuğunu dile getirmiştir. Çeşitli festivallerde, ödül törenlerine kara taşıtıyla yetişemeyen sanatçının uçak fobisi yaşamı boyunca yenemediği bir korkusu olarak kalmıştır. 3 temmuz 2000 tarihinde, Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında kalp krizi geçirmiştir. Ölümüne bir dizi ihmaller zincirinin neden olduğu düşünülmektedir. Zeki Alasya , Sunal'ın vefatıyla ilgili görüşünü şöyle dile getirmiştir; "Kimseleri filmin çekileceği yere otobüsle gitmek sıkıntısında bırakmamak için kendini zorlayarak bindi o uçağa, imkanı yok binmez."

Milliyet ve Hürriyet gazetelerinin haberine göre, uçaktaki personel ilk yardım konusunda bilgisizdi ve çağrılan ambulansta doktor yoktu. "International Hospital" hastanesine kaldırılan sanatçının doktoru, Sunal'ın kalp rahatsızlığı olduğunu dile getirmiş ve kalp ilaçları kullandığını açıklamıştır. NTV 'nin haberine göre, Kemal Sunal'la aynı uçakta bulunan DSP İstanbul milletvekili Erol Al, sanatçının ölümünde ağır ihmal ve tedbirsizlik olduğunu belirtmiştir. Uçağın kabin ekibi, sanatçıya tıbbi müdahalede bulunamadıklarını belirterek, "bunun için eğitimimiz yok, yalnızca rahatlatmaya çalıştık" açıklamasını yapmıştır. Sağlık ekiplerinin uçağa 12 dakikada ulaşması ve sanatçının 35 dakika sonra uçaktan indirilip hastaneye götürülmesi gibi konularda DHMİ ve Medline çeşitli açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamaların ve havalimanındaki sağlık tedbirlerinin yetersiz olduğu düşünülmektedir.

Sanatçı için ilk tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenmiştir. Bu tören, sanatçının naaşının 08.30'da sahneye getirilmesiyle başlamış, ailenin yerini almasıyla birlikte 09.45'te büyük salonda büyük ekranda sanatçının filmlerinden bölümler gösterilmiş, sanatçı dostları ve sevenleri naaşının başında saygı duruşunda bulunmuştur.