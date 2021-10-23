Kemal Kuruçay öldü mü? Usta oyuncunun ölüm haberini alan vatandaşlar arama motorlarına yönelenler üzücü haberi öğrendi. Kemal Kuruçay hayatını kaybetti. Komedi film ve dizilerde görmeye alışık olduğumuz Kemal Kuruçay'ın vefat haberi sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Gurbetçiler isimli dizide oynadığı Fırıldak Cemil karakteriyle tanınan, İnce İnce Yasemince ve Reyting Hamdi isimli komedi dizilerinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Kemal Kuruçay neden öldü? Kemal Kuruçay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü oyuncu hayatı, ailesi ve dizileri…

Kemal Kuruçay'ın hayatı, dizileri, ailesi vefat haberinin ardından gündeme geldi. TRT'de yayınlanan dizinin setinde fenalaşan usta oyuncu hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kuruçay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zengin Kız Fakir Oğlan, Mandıra Filozofu, Yasemince, Seksenler gibi yapımlarda yer alan başarılı oyuncu Kemal Kuruçay 59 yaşında yaşamını yitirdi. Peki, Kemal Kuruçay kimdir kaç yaşında neden vefat etti? İşte, Kemal Kuruçay'ın hayatı, ailesi ve biyografisi hakkında bilgiler...

KEMAL KURUÇAY NEDEN ÖLDÜ?

Başarılı sanatçının ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenildi.

KEMAL KURUÇAY KİMDİR?

Tiyatro ve sinemanın usta ismi Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde dünyaya geldi. Kemal Kuruçay, doksanlı yıllarda tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdu. O dönem ikilinin birlikte oynadığı İstanbul Bura mı isimli bir sinema filmi vardır. Mehmet Karagül trafik kazasında hayatını kaybettikten sonra Kemal Kuruçay oyunculuk kariyerine yalnız devam etti.

1996'da Atv televizyonunda yayınlanan Gurbetçiler isimli dizide oynadığı Fırıldak Cemil karakteriyle tanındı ve sevildi. Sonraki yıllarda İnce İnce Yasemince ve Reyting Hamdi isimli komedi dizilerinde oynadı.

Kemal Kuruçay, 2002'de TGRT'de yayınlanan Zor Baba isimli dizide Özkan Amca karakterini canlandırarak Engin Günaydın ile beraber başrolde yer aldı. 2003 yılında ise sinema filmi Ömerçip'te rol alan oyuncu sonraki yıllarda Şöhretler Kebapçısı (2003), En iyi Arkadaşım (2004), Çılgın Yuva (2005), İnadım İnat (2005), Pulsar (2008), Sevgili Düşmanım (2008), Kutsal Damacana 2: İt Men (2009) gibi yapımlarda çeşitli rollerde oynadı.

2010 yılında çekimlerine tekrar başlanan ve FOX (Türkiye) kanalında yayınlanan Yasemince'nin yeni bölümlerinde Faysal karakterini oynamıştır. Oyuncu 2012 yılından itibaren TRT 1'de yayınlanan Zengin Kız Fakir Oğlan isimli dizide Villanın Kahyası Şükrü karakterini oynayarak büyük ilgi topladı.

Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kurucularından olan Kuruçay, hocalık yapmaya devam ediyordu