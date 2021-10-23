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Kemal Kuruçay'ın ölümü ünlüleri yasa boğdu
Bir süredir 'Seksenler dizisinde 'Seyfi' karakterini canlandıran Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun 'Seksenler' setinde kalp krizi geçirdikten sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kuruçay'ın vefatının ardından başsağlığı mesajları paylaşıldı.
“Seksenler” dizisi çekimlerinde kalp krizi geçiren Kemal Kuruçay'a ilk müdahaleyi set ekibi yaptı. Usta oyuncu, Darıca’daki özel bir hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.
KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
Daha önce 'Gurbetçiler', 'Zor Baba', 'İnce İnce Yasemince', 'Reyting Hamdi', 'Mandıra Filozofu' gibi yapımlarda rol almış olan Kuruçay'ın vefatını öğrenen dostları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.
KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
Daha önce 'Gurbetçiler', 'Zor Baba', 'İnce İnce Yasemince', 'Reyting Hamdi', 'Mandıra Filozofu' gibi yapımlarda rol almış olan Kuruçay'ın vefatını öğrenen dostları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.