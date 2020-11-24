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Kemal Kılıçdaroğlu, Öğretmenler Günü'nü kutladı

AA |  24 Kasım 2020 Salı - 15:05 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 15:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenleri baş tacı yapmayan bir toplumun geleceğinin olamayacağını belirtti.


Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Twitter hesabından  videolu bir mesaj paylaştı.
 
"Öğretmenleri baş tacı yapmayan bir toplumun geleceği yoktur. 24 Kasım  Öğretmenler Günü kutlu olsun." başlığıyla mesajını paylaşan Kılıçdaroğlu, şu  ifadeleri kullandı:
"Öğretmenlik mesleği dünyanın bütün toplumlarında diğer mesleklerden  farklı bir yere sahiptir. Öğretmen kişileri eğitir, onlara dünyayı öğretir.  Bilgiyi öğretir, beraber yaşamayı, tartışmayı, sorgulamayı öğretir. Yani dünyayı  öğretir. Yani kainatı öğretir. Öğretmenleri baş tacı yapmayan bir toplumun  geleceği yoktur. Çocuğumuzu inşa eden, çocuğumuzu yetiştiren, onun yeteneğini  keşfeden, o yeteneklerin gelişmesini sağlayan kişinin adı öğretmendir.  Öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz ve onlara şükranlarımızı sunuyoruz."

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP Öğretmenler Günü
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