Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'bildiri' açıklaması

Emekli 104 amiralin yayımladığı gece yarısı bildirisiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
"Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist @RTErdogan yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım."
CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise şunları söyledi:
"Genel Başkanımız dünden beri işsiz gençleri can kulağı ile dinlemektedir. Gençlerimizin hali saraylardan görünmüyor ama bizden söylemesi bu gençler manipülasyon nedir biliyorlar. Boşuna nefesinizi harcamayın."