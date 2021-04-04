04 Nisan 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.430 0.25 EURO 9,6010 0.11
USD 8,1520 0.57 ALTIN 454,990 0.89
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'bildiri' açıklaması

04 Nisan 2021 Pazar - 18:31 | Son Güncelleme : 04 04 2021 - 18:33

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıklamasında; "Bu sahte gündemler tutmaz, halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır." dedi.


Emekli 104 amiralin yayımladığı gece yarısı bildirisiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklama yaptı. 
 
Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
 
"Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist @RTErdogan yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım."
 
CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise şunları söyledi:
 
"Genel Başkanımız dünden beri işsiz gençleri can kulağı ile dinlemektedir. Gençlerimizin hali saraylardan görünmüyor ama bizden söylemesi bu gençler manipülasyon nedir biliyorlar. Boşuna nefesinizi harcamayın."

ETİKETLER

Kılıçdaroğlu bildiri gündem
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.