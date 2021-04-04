Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'bildiri' açıklaması

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise şunları söyledi:

"Genel Başkanımız dünden beri işsiz gençleri can kulağı ile dinlemektedir. Gençlerimizin hali saraylardan görünmüyor ama bizden söylemesi bu gençler manipülasyon nedir biliyorlar. Boşuna nefesinizi harcamayın."