Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı? İşte Kemal Doğulu'nun yeni adresi!

Ekranların sevilen moda programı 'Doya Doya Moda' da Kemal Doğulu'nun vedasıyla gündemde. Kemal Doğulu, Doya Doya Moda yarışmasına gözyaşları içerisinde veda etmişti. Veda haberini programda gözyaşları içerisinde veren Kemal Doğulu’nun gidişi izleyenler tarafından da merak ediliyor. Peki, Kemal Doğulu Doya Doya Moda’dan neden ayrıldı? İşte detaylar...

Kemal Doğulu, TV8 'in sevilen yarışması Doya Doya Moda 'dan ayrılmıştı. Yeni projesi nedeniyle yarışmadan ayrılma kararı alan Kemal Doğulu ayrılık haberini şu sözlerle duyurmuştu:

“Üzülerek bu koltuktan feragat ediyorum. Buradan ayrılmak üzüyor beni elbette ama daha iyi bir şey yapmak için ayrılıyorum. Güzel projelerle çıkacağım tekrar karşınıza.”

KEMAL DOĞULU DOYA DOYA MODA'DAN NEDEN AYRILDI?

Acun Ilıcalı’nın 1 Ocak’ta yayın hayatına başlayacak olan dijital kanalı Exxen’de yer alacak Kemal Doğulu, yeni projesini sosyal medyadan duyurdu.

“Kemal Doğulu ile Büyük Değişim programıyla Exxen’de yer alacak olan Kemal Doğulu, Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

Hanımlar. Hazır mıyız büyük değişimlere. Cevabınız evet ise buyurun başvuru adresi.