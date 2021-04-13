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Kemal Bülbül hastaneye kaldırıldı

DHA |  13 Nisan 2021 Salı - 17:55 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 17:57

TBMM'de muhalefet kulisinde otururken rahatsızlanan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.


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