Kelly Preston kimdir? John Travolta’nın eşi Kelly Preston neden öldü, kanser miydi?

John Travolta'nın oyuncu eşi Kelly Preston, 57 yaşında meme kanserinden hayatını kaybetti. İtalyan kökenli Amerikalı oyuncu ve şarkıcı John Travolta, eşi Kelly Preston'ın kansere yenildiğini sosyal medya hesabından doğruladı. Kelly Preston’un ölüm haberi Twitter’ın en çok konuşulan konularından biri oldu. Peki, John Travolta’nın eşi Kelly Preston kimdir, neden öldü?

“Jerry Maguire”, “Mischief”, “Twins” gibi filmlerde oynayan oyuncu Kelly Preston hayatını kaybetti. Kelly Preston 2 yıldır meme kanseriyle mücadele ediyordu. Preston kendisi gibi oyuncu ve şarkıcı John Travolta’la evliydi. Travolta eşinin ölüm haberini, "Güzel karım Kelly'nin iki yıllık meme kanseri savaşını kaybettiğini size bildiriyorum" sözleriyle duyurdu. Peki, Kelly Preston kimdir?

KELLY PRESTON KİMDİR?

Kelly Kamalelehua Smith olan Kelly Preston, 16 yaşında Avustralya’da yaşarken bir fotoğrafçıyla tanıştı ve küçük reklamlarda yer aldı. Üniversite eğitimini ise Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi alarak tamamlayan Preston’un, sinemada ilk önemli rolü Mischief filmiyle 1985 yılında üstlendi. Ardından “Secret Admirer”da rol aldı.

“Twins” (“İkizler”) filminde Arnold Schwarzenegger ve Danny De Vito ile kamera karşısına geçen Kelly Preston, 1996 yılında da “Jerry Maguire” (üstte) adlı filmde Tom Cruise’un nişanlısı rolünü üstlendi.

1987 yılında “The Experts” filminin setinde tanıştığı John Travolta ile 1991 yılında evlendi.



Çiftin ilk çocukları Jeff, 2009 yılında 16 yaşındayken Bahamalar tatili sırasında hayatını kaybetti. Çiftin 20 ve 9 yaşlarında 2 çocuğu var.