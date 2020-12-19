Kelime Oyunu rekora koşuyor!

Büyük bir ilgi ile izlenen yarışma programı Kelime Oyunu 800. bölümünü kutluyor.

Teve 2’nin, yayına başladığı günden bu yana büyük bir ilgi ile izlenen yarışma programı Kelime Oyunu 800. bölümünü kutluyor.

Ali İhsan Varol’un başarılı sunumuyla ekrana gelen, bilginin, yarışmanın ve keyifli sohbetin adresi olan Kelime Oyunu ekrana gelecek 800. bölümü ile farkını bir kez daha ortaya koydu.

Hafta içi her gün saat 19.45’de izleyicisi buluşan programın 800. bölümü haftanın finali olarak ekrana gelecek.

Programın Cumartesi günü ekrana gelecek olan 800. bölümünde Begüm Hanım, Ayla Hanım, Didem Hanım, Ayşe Hanım ve Seda Hanım yarışacak.

Kelime Oyunu yeni bölümleri ile saat 19.45’de teve2’de...