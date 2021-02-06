Keler balığı nedir? Antalya'da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan keler balığı yakalandı!

Antalya'da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan keler balığı yakalandı. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde avlanan balıkçıların ağlarına bazı kaynaklarda melek balığı olarak da geçen keler balığının takıldığını söyledi. Keler balığı nedir, tehlikeli mi?

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği verilerinde, nesli kritik seviyede azalan türler arasında yer alan, Avrupa ülkelerinde avlanılması, teknede bulundurulması ya da karaya çıkartılmasının yasak olan Keler balığı nedir?

Keler balığı nedir?

Bir türdür köpekbalığı olan Keler, genelge Atlantik Okyanusu’nda yaşar. Deniz tabanında kendini kamufle edebilen Keler Balığı, geniş ve sağlam gövdesi ile öne çıkıyor.

Dikensiz sırt ve çok sayıda küçük açık ve koyu lekelerden oluşan, grimsi veya kahverengimsi sırt rengi olan Keler, 2,4 m uzunluğuna sahiptir. Ailesinin diğer üyeleri gibi, Keler köpekbalığı da kendisini tortulara gömerek, çoğunlukla bentik kemikli balıklar, aynı zamanda paten ve omurgasızlar olmak üzere avını bekleyen bir gece pususu avcısıdır. Bir aplasental canlı tür olan dişiler, her iki yılda bir yedi ila 25 yavru doğurur.

Keler köpek balığı normalde insanlar için çok az tehlike arz eder, ancak kışkırtıldığında ısırması hızlıdır. 20. yüzyılın ortalarından bu yana, Keler köpekbalığı menzilindeki yoğun ticari balıkçılık, popülasyonunu yakalama yoluyla azaldı. Şu anda yerel olarak nesli tükenmiş ya da kuzey aralığının çoğunda neredeyse tamamen yok olmuştur ve geri kalan parçalanmış alt popülasyonların beklentileri, de yavaş üreme hızı nedeniyle belirsizdir.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği bu türü Kritik Tehlike Altında olarak değerlendirdi.

“Türkiye’de Keler balığı konusunda balıkçılar eğitilmeli”

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Türkiye'de de bu balıkların avlanılmasının yasak olduğunu vurgulayan Gökoğlu, şunları söyledi:

"Balıkçılarımız balığı bilmiyor. Bilmeden de avlıyor. Bu balıklar çok yavru yapmaz. Yumurta anne karnında gelişir doğum gibi dünyaya gelir. İki, üç yılda bir yavru verirler. Dipte yatan zararsız balıklardır. Balıkçılarımızı bu balıklar konusunda eğitmemiz gerekiyor. Balığın ağda ölü şekilde karaya çıkartılması beni çok üzdü."

Gökoğlu, balıkçıların keler balığını yakaladığında öldürmeden tekrar doğal ortamına bırakması gerektiğini bildirdi.