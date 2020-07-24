Kelebek Hastalığı nedir nasıl oluşur? Kelebek hastalığı (Lupus) bulaşıcı mı? Kelebek hastalığı belirtileri

Sanatçı Haluk Levent, "kelebek hastalığı" olarak bilinen ve nadir görülen epidermolizis bülloza hastası Elfida Gündüz’ün hayata veda ettiğini duyurdu. Levent, “10 gün önce aniden rahatsızlandı. İzmir’e Behçet Uz hastanesine gittim. Ona sürpriz yapmıştım Sohbet ettik. Söz verdi. İyileşecekti. Ama olmadı. Bu sabah Elfida’yı kaybettik. Çok üzgünüz” dedi. Halk arasında 'kelebek hastalığı' olarak bilinen ve nadir görülen Epidermolysis Bullosa ile dünyaya gelen 12 yaşındaki İzmirli Elfida Gündüz, hastalığa yenik düştü ve bu sabah hayata veda etti. Peki, Kelebek Hastalığı (Lupus) nedir nasıl oluşur? Kelebek hastalığı bulaşıcı mı? İşte Kelebek hastalığı belirtileri

Sanatçı Haluk Levent, küçük kızla yakından ilgilenmiş tiyatronu oyunun izlemiş ve evinde onun için sürpriz doğum günü pasta kesmişti. Levent, son aylarda hastanede tedavi altında olan Gündüz’ü hastanede ziyaret etmiş ve ona şarkı söylemişti. Sosyal medya hesabından Elfida Gündüz’ü kaybettiklerini duyuran Levent, “10 gün önce aniden rahatsızlandı. İzmir’e Behçet Uz hastanesine gittim. Ona sürpriz yapmıştım Sohbet ettik. Söz verdi. İyileşecekti. Ama olmadı. Bu sabah Elfida’yı kaybettik. Çok üzgünüz” dedi. Kelebek Hastalığı (Lupus) nedir nasıl oluşur? Kelebek hastalığı bulaşıcı mı? Kelebek hastalığı belirtileri…

Kelebek hastalığı nedir?

Lupus yani halk arasındaki adıyla kelebek hastalığı son derece nadir görülen bir hastalıktır. Doğurganlık çağındaki kadınları etkileyen lupus hastalığı vücutta iltihaplanmaya neden olabilen ve bağışıklık sisteminin sorunu olan bir hastalıktır. Lupusta (kelebek hastalığı) görülen iltihaplanma vücuttaki çeşitli organ ve dokuları etkiler.

Kelebek hastalığı (Lupus hastalığı) neden olur, nasıl oluşur?

Kelebek hastalığının ya da tam adıyla ‘sistemik lupus eritematozusun (SLE)’ vücutta pek çok organı birden tutan romatizmal bir hastalık olduğunu, yüzde kelebek tarzında kırmızı döküntüyle neden olduğundan halk arasında kelebek hastalığı olarak bilindiğini ifade eden RomatolojiUzmanı Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, “Bağışıklık sistemindeki (vücut savunma sistemi) bir bozukluktan dolayı bu hastalık ortaya çıkmaktadır. Bu bozukluğun nedenleri arasında genetik ve çevresel etkenler vardır. Yani genetik olarak yatkınlığı olan kişilerde çevresel bir faktörün (güneş ışığı, virüsler, kimyasallar, gıdalar, ilaçlar vb.) etkisiyle ortaya çıkabilir. SLE kadar vücutta yaygın etkilenme yapabilen hastalık çok azdır. Hemen hemen tüm vücut sistemlerini etkiler. Bunlar arasında deri, böbrek, eklemler, akciğer, kalp, karaciğer, sinir sitemi gibi birçok doku ve organ vardır. SLE daha çok 15-45 yaşlarında ortaya çıkar. Daha erken ve daha geç yaşlarda da nadiren görülebilir. Hastalık kadınlarda erkeklere göre 9 kat daha fazla görülmektedir. En çok doğurganlık çağındaki kadınları etkiler” dedi.

Lupus (kelebek hastalığı) belirtileri nelerdir?

Hastalığın başlangıcında ve aktif olduğu dönemlerde halsizlik, yorgunluk, kırgınlık, iştahsızlık, kilo kaybı gibi belirli bir hastalığa özgü olmayan ve birçok sistemik hastalığın seyri sırasında görülebilen belirtiler olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, SLE’nin tedavisi konusunda şunları söyledi: “SLE tedavisi uzman bir hekim tarafından yapılmalıdır. SLE’nin tedavisi planlanırken hastalığın şiddeti, etkilediği organlar, hastalığa eşlik eden başka bulgular göz önüne alınır. Her hastanın tedavisi kendisine özgüdür. Zaman içerisinde hastalığın seyrine göre değişkenlik gösterir. Örneğin eklem ve deri tutulumu ön planda olan bir SLE hastasının tedavisi, böbrek ya da merkezi sinir sistemi tutulumu olan başka bir hastadan farklıdır.”

Kelebek hastalığı bulaşıcı mıdır?

Genetik, halk arasında irsi denilen bir hastalıktır. Kesinlikle bulaşıcı değil