Kelebek hastalığı nedir? Lupus hastalığı belirtileri nelerdir?

“Kelebek hastalığı” yani diğer adı ile de sistemik lupus eritematozus hastalığı, (SLE), daha çok genç yaştaki kadınların yaşadığı bir hastalıktır. Burun sırtından yanaklara doğru uzayan, kelebek şeklindeki oluşan kızarıklık ve döküntülerle karakterize olan kelebek hastalığının yol açtığı sorun sadece yüzdeki bu görüntü ile sınırlı da değildir. Peki, Kelebek hastalığı nasıl olur? Lupus hastalığı nasıl gözükür? İşte detaylar...

Lupus, burun sırtından başlayarak yanaklara doğru uzayan, güneşe maruz kalındığı zaman da artan kızarıklık, eklemlerde şişme, ağrı, ateş, kilo kaybı gibi belirtiler ile ortaya çıkar. Kelebek hastalığı, akciğer, böbrek, kalp, beyin, kemik iliği gibi pek çok organı etkileyebilen çok ciddi bir hastalıktır.

KELEBEK HASTALIĞI NASIL OLUR?

Hastalığın oluşum mekanizması ise; bağışıklık sisteminin kendi vücudumuza ait olan dokuları tanımada bazı sorunlar yaşaması ve kendi dokularına karşı savaş vermesi sonucunda ortaya çıkar. Yani SLE bir çeşit otoimmün hastalıktır. Kelebek hastalığı, otoimmün hastalıkların en sık görülen çeşitleri arasında yer alıyor.

Sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalığına yakalanan kişinin bağışıklık sistemi, kendi vücuduna ait dokuları tanımada zorluk çekiyor. Onları “yabancı” olarak görüyor ve kendi dokuları ile savaşmaya başlıyor. Ağır seyredebilen ve tedavi edilmezse hayati tehditlere yol açan kelebek hastalığı, en çok da 15-45 yaş arasındaki, yani doğurganlık çağındaki genç kadınlarda görülüyor. Nadir de olsa yaşlılarda, çocuklarda ve erkeklerde de SLE ortaya çıkabiliyor.

LUPUS HASTALARI NASIL GÖZÜKÜR?

Burun ve yanaklarda kelebek şeklinde döküntü oluşumu ortaya çıkar. Cildin, güneşe maruz kalan her yerinde bu kızarıklık ve döküntüler meydana gelir. Aynı zamanda da parmak uçlarında soğukta ortaya çıkan mor ve beyaz renk değişiminin olduğu raynaud sendromu da gelişebilir. Özellikle de güneş gören bölgede görülen kızarıklık ve döküntüler, kelebek hastalığının en belirgin belirtisidir. Lupus hastalarının en çok şikayet ettikleri konu ise, güneşe maruz kalma sonucunda deri lezyonlarının belirgin şekilde artmasıdır.

Güneş duyarlılığı olan hastalarda ciltte kabarmalar ve kızarıklıklar meydana gelebilir. Hastaların özelikle de yaz aylarında güneşe doğrudan maruz kalmamaları ve dışarı çıkmak zorunda kaldıkları zaman güneşten koruyucu özelliği olan kremler kullanmaları gerekir. Tedavi edilmeyen kelebek hastalığı vücutta, “SLE’ye bağlı olarak gelişen beyin, böbrek gibi organ tutulumları ve enfeksiyonlar sonucunda hasta hayatını tehdit edebilir.