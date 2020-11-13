14 Kasım 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.291 1.54 EURO 9,0910 -0.08
USD 7,6760 -0.17 ALTIN 465,800 0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kelbecer'i terk eden Ermeniler evleri ve ormanları yakıyor

AA |  13 Kasım 2020 Cuma - 16:31 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 16:31

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara bulucuğunda yapılan anlaşma gereği, 27 yıldır işgal altında tuttukları Kelbecer'i terk eden Ermeniler evleri ve ormanlık alanları yakıyor.


Rus medyasında ve sosyal medyada yayılan görüntülerde, Kelbecer'in  farklı bölgelerinde yaşayan Ermenilerin çıkmadan önce evleri ateşe verdiği ve  tahrip ettiği görülüyor.
 
Kelbecerlilerin 27 yıl önce neredeyse hiçbir eşyasını götüremeden terk  ettiği evlerden sağlam kalanlar, bir süredir orada yaşayan Ermenilerce kapı,  pencere ve banyo aksesuarlarına kadar sökülüyor, daha sonra ise ateşe veriliyor.
 
 
Ermeniler sadece evleri değil, etraftaki ağaçları da yakıyor.
 
Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık Karabağ'ın kuzey  batısındaki Kelbecer 1993'te işgal edilmişti.
 
Kelbecer ilindeki kent merkezi ve 128 köyde yaşayan yaklaşık 60 bin  Azerbaycanlı evlerini terk etmek zorunda kalarak ülkenin farklı bölgelerine  yerleşmişti.
 
 
Ermenistan, işgalden önce Ermeni nüfusun bulunmadığı Kelbecer'e farklı  bölgelerden Ermenileri getirerek yasa dışı şekilde iskan ettirmişti.
 
Rusya'nın ara buluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10  Kasım'da yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusunun 15 Kasım'da Kelbecer'i terk  etmesi bekleniliyor.

ETİKETLER

Kelbecer azerbaycan ermeni
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.