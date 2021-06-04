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Kelbecer'de 2 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti

AA |  04 Haziran 2021 Cuma - 11:59 | Son Güncelleme : 04 06 2021 - 13:13

Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti


Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının  patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı gazeteci yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı 
 
 
Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer bölgesinde görev yapan  Azerbaycanlı gazetecileri taşıyan otobüs, Ermeni güçlerin işgal döneminde  döşediği mayının üzerinden geçti.
 
 
Mayının patlaması sonucu, otobüste bulunan Azerbaycan Devlet Haber  Ajansında (AZERTAC) muhabir olarak görev yapan Meherrem İbrahimov ile Azerbaycan  Devlet Televizyonunda (AZTV) kameraman olarak görev yapan Sirac Abişov hayatını  kaybetti.
 
Olayda biri AZTV çalışanı olmak üzere, 3 kişi yaralandı.
 

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