Kel Tepe bölgesinde şiddetli çatışma!

Afrin'deki terör odaklarına yönelik Zeytin Dalı Harekatı sürerken bölgeden aktarılanlara göre Kel Tepe'de güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit ve yaralı askerlerin olduğu belirtiliyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinin karşı tarafına düşen Afrin kırsalındaki Hac Bilal köyü Kel Tepe bölgesinde, saat 14.00 sıralarında, güvenlik güçleri ile PYD/YPG'li teröristler arasında çatışma çıktı. Ağır silahlarla saldırıda bulunan 23 terörist, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

TÜNELLERDEN SALDIRDILAR

Terörist grubu etkisiz hale getiren güvenlik güçlerinin ele geçirmek için ilerlediği Kel Tepe bölgesinde bulunan tünellerden 80-100 kişilik terörist grubu çıktı. Tünellerden çıkan teröristler, ellerindeki ağır silahlarla PÖH, JÖH ve koruculardan oluşan timlere saldırmaya başladı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle başlayan ve şehitlerin olduğu çatışmada bazı askerler yaralandı.

HELİKOPTER İSABET ALDI