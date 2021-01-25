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Keira Knightley'den çıplak sahne açıklaması

Keira Knightley'den çıplak sahne açıklaması İngiliz oyuncu Keira Knightley, yönetmeni erkek olan filmlerde çıplak sahneler çekmeyeceğini söyledi.
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