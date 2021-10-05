Kadınların doğumdan sonra pelvik kaslarını güçlendirici egzersiz yapmaları mesane sarkmasını önlüyor. Vajinadan dışarıya sarkan ve ele gelen kitlelerin büyük çoğunluğunun mesane sarkması olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Dr. Elnur Allahverdiyev, “Kadınlarda mesane sarkmasının görülmesinin en büyük nedenleri arasında normal doğum sonrasındaki pelvik taban kas yetersizliği yer alıyor. Özellikle doğum sonrası pelvik bölgedeki (Karnın altı kısmı) kasları geliştirmek için kegel egzersizi yapmak mesane sarkmasını önlüyor” açıklamasında bulundu.

Tıptaki ismi sistosel olan mesane sarkmasının bir çeşit fıtık sayıldığını belirten Üroloji Uzmanı Dr. Elnur Allahverdiyev, “Mesane sarkması, mesanenin aşağıya doğru sarkıp vajinadan dışarıya çıkarak ele gelmesi şeklinde kendini gösterebiliyor, bazen de sık sık idrara gitme, idrar kaçırma, idrar yapamama, geceleri idrara kalkma ve tekrarlayan idrar enfeksiyonu şeklindeki semptomlarla da kendini belli edebiliyor” dedi.

GEBELİK VE NORMAL DOĞUM RİSK FAKTÖRÜ

Mesane sarkmasının önlenebileceğine dikkat çeken Dr. Elnur Allahverdiyev, “Kadınlarda gebeliğin ve normal doğumun mesane sarkması için bir risk faktörü olduğunu söyleyebiliriz. Dolasıyla gebelik ve normal doğum sonrasında kegel adı verilen pelvik kaslarını geliştirici egzersizler yapmak bu noktada önem taşıyor. Diğer yandan, kilo kontrolünü sağlamak, kabızlık varsa çözmek, ağırlık kaldırmaktan kaçınmak, akciğerle ilgili herhangi bir hastalık varsa veya fazla öksürürken karın içerisindeki baskıyı sürekli arttırmak zorunda kalınıyorsa bu hastaların da tedavi edilmesi gerekiyor, çünkü karın içerisindeki basıncı arttıran her türlü faktör, mesane sarkması için risk faktörüdür. Bu yüzden de mesane sarkmasının tedavisine geçmeden önce mesane sarkmasını önlemek gerekiyor” şeklinde konuştu.

TEDAVİDEN ÖNCE İDRARLA İLGİLİ ŞİKAYETLERİ SORGULANMALI

Mesane sarkması belirtisi olan hastaların öncelikle işlevsel üroloji konusunda uzmanlaşmış bir doktor ile görüşmesi gerektiğini belirten Allahverdiyev, “Hastanın mesane sarkması değerlendirilmeden önce mutlaka idrarla ilgili şikayetleri sorulmalı ve idrar kaçırma varsa hangi tip idrar kaçırma olduğu sorgulanmalı. İşlevsel bir üroloğun değerlendirmesinden sonra fiziki muayene ile eğer anlamlı ve önemli bir sarkma varsa hastanın da talebiyle sarkma onarımını yapıyoruz” dedi.

Sistosel (mesane sarkması) onarımı bir çeşit fıtık ameliyatı gibidir. Vajenden yapılan 3-5 cm’lik kesi ile gerçekleştirilmektedir. Dr. Elnur Allahverdiyev, “Mesanenin sarkan kısmı kendi yerine konarak, doku defekti (endopelvik fasya) onarılır. Hastanın idrar kaçırma şikayetinin olması durumda gerekirse idrar kaçırmayı önlemek için ek işlem yapılır. Hastanın yatış süresi genelde 1-2 gündür. Ameliyat sonrası 6 hafta süresince hastanın ağırlık kaldırmaması, kabız kalmaması v.s. gibi birtakım öneriler vardır” şeklinde konuştu.