Kefaret dizisi başlıyor! İşte Kefaret dizisi konusu ve oyuncuları!

Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanan Kefaret dizisi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur yer aldığı Kefaret dizisinden ilk fragman geldi. Dizide; özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi “Zeynep”in (Nurgül Yeşilçay) rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine yaşadıkları konu alınacak. Peki, Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? Kefaret dizisi konusu ne? Kefaret dizisi oyuncuları kim? İşte Kefaret dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgili detaylar...

Kefaret dizi si başlıyor. Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur gibi usta oyuculardan oluşan kadrosu ile dikkat çeken Kefaret dizisi fragmanı yayınlandı. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanan Kefaret dizisi, dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? Kefaret dizisi konusu ne? Kefaret dizisi oyuncuları kim? İşte Kefaret dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgili detaylar...

KEFARET DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan’ın oturduğu ve senaryosunu Mahinur Ergun ile Melih Çam’ın kaleme aldığı “Kefaret” dizisi, 22 Kasım Pazar günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

KEFARET DİZİSİ KONUSU NE?

Kefaret dizisinin tanıtımında; daha önce masalsı bir hayata sahip olan ancak bir anda aldığı nefes dışında her şeyini kaybeden Zeynep’in (Nurgül Yeşilçay) hikayesi gözler önüne seriliyor. Tanıtımda ayrıca Sinan Komiser (Mert Fırat) ve Ahmet’in (Yurdaer Okur) ormanda yaptıkları arama sonucunda neler yaşanacağı merak konusu oldu.

KEFARET DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur’un paylaştığı dizide Özge Özacar, Mine Kılıç, Efe Deprem, Lavinya Ünlüler, Göktan Oktay Göztepe, Ayberk Aladağ, Ege Kökenli, Enis Yıldız, Tolga Güleç, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu ve Ayşegül Cengiz gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.