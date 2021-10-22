Kedi velayeti! Mahkemeden emsal karar!

Dosyadaki bilgilere göre, bir dönem beraber yaşayan çift, 2013'te "Piraye", 2015'te ise gözü kör olan "Cingöz" adını verdikleri kedileri sahiplendi ancak çiftin beraberliği 2016'da sona erdi.

Ayrılmalarının ardından gayrimenkul danışmanı olan davacı erkek, kedilerin kendisine verilmesi talebiyle dava açtı.

C.O, dava dilekçesinde kendisine yeni ev bulana ve düzenini sağlayana kadar kedileri eski kız arkadaşına bıraktığını, bu dönemde davalı kadın evde olmadığında da onları görmeyi sürdürdüğünü belirtti.

"Piraye"nin sosyal sorumluluk projesi "4 Duvar 1 Yuva" için ilham kaynağı olduğunu, proje kapsamında satılan her portföyün satışından elde edilen danışmanlık ücretinin bir kısmıyla barınaklarda sahiplendirilmeyi bekleyen hayvanların mama ihtiyacının karşılandığını kaydeden davacı, 2018'de düzenini sağlamasının ardından kedileri almak üzere mesaj attığını ancak "Kediler artık bende" yanıtını aldığını söyledi.

Davacı, mahkemeden "Piraye" ve "Cingöz"ün kendisine vermesini istedi.

Davalı kadın ise cevap dilekçesinde "Piraye"yi birlikte sahiplendiklerini, bulunduğunda ölmek üzere olan "Cingöz"ün tedavi masraflarını ise kendisinin üstlendiğini anlattı.

Kedilerin yaşamları boyunca kendisinden sadece 5 hafta ayrı kaldığını belirten kadın, kedilerin eski erkek arkadaşına ait olduğu ve onlara geçici olarak bakacağı yönünde anlaşmalarının bulunmadığını kaydetti ve davanın reddini talep etti.

KEDİLER EVDE İNCELENDİ

İstanbul 30. Asliye Hukuk Mahkemesi, yargılama sırasında "kedilerin halihazırdaki yaşam koşullarına, birbirlerinden bağımsız yaşayıp yaşayamayacaklarına ve ayrılmaları halinde psikolojilerinin nasıl etkileneceğine" ilişkin veteriner bilirkişiden rapor hazırlamasını istedi.

"TIPKI İNSANLAR GİBİ ACI VE SEVİNÇ HİSSETTİKLERİ BELİRTİLMEKTEDİR"

Mahkeme, yargılama sonucunda erkek davacının açtığı davayı reddetti.

Gerekçeli kararda Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hayvanların yaşam, beslenme, bakım ve kötü muameleye tabi tutulmama haklarına sahip olduklarına işaret edilerek, "Hayvanlar canlıdır ve yeme, içme, barınma gibi temel gereksinimleri vardır. Hayvanların manevi yetenekleri hususunda şu anda her şey bilinememekle birlikte, en azından duyarlı oldukları ve tıpkı insanlar gibi acı ve sevinç hissettikleri belirtilmektedir" denildi.