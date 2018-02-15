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Kedi için türbe inşa ettiler

AA |  15 Şubat 2018 Perşembe - 17:15 | Son Güncelleme : 15 02 2018 - 17:15

Ülkede 1600'lü yıllarda yaşamış Pir Gaji Şah'ın kedisi için yapılan türbeye gidenler, şahın çok sevdiği hayvana dua ediyor!


Pakistan'da 17. yüzyılda yaşamış komutan Pir Gaji Şah'ın  kedisi için sembolik 'türbe' inşa edildi.
 
Express Tribune gazetesindeki habere göre, ülkenin güneydeki Sind  eyaletine bağlı Dadu şehri kırsalında,  Pir Gaji Şah'ın kedisi için türbe  yapıldı.
 
Gazetenin haberine göre, her gün onlarca kişi Pir Gaji Şah'ın çok  sevdiği kedisinin türbesine giderek dua ediyor.
 
Gaji Şah'ın türbesinin bekçiliğini yapan Manzur Hüseyin Koso, bölge  halkı tarafından dini lider olarak kabul edilen Şah'ın aynı zamanda Sind  eyaletinin "işgalcilere" karşı savunmasında da komutanlık yaptığını belirtti.
 
Koso, "Gaji Şah'ı ve ona yakın olan her şeyi çok seviyoruz. Ancak bazı  insanlar uyarmamıza rağmen cahillikten ve bilinçsizlikten dolayı kedinin mezarı  önünde eğiliyorlar" dedi.
 
Araştırmacı yazar Aziz Kingrani ise Gaji Şah'ın dönemin hükümdarı  tarafından Sind ile Belucistan eyaletleri arasındaki sınırı korumakla  görevlendirilmiş bir komutan olduğunu ama evliya olmadığını söyledi.
 
Kingrani, "Gaji Şah bölgenin savunmasında önemli hizmetleri oldu.  Hayatını bölgenin korunmasına adayan Şah, işgalcilerle girdiği savaşta yaşamını  yitirdi. Bölge halkı da bu önemli komutana saygı duymaya başladı" ifadelerini  kullandı.

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