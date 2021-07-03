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Keçi sütü mucizesi! Uzmanlar açıkladı! Virüse karşı...

AA |  03 Temmuz 2021 Cumartesi - 17:48 | Son Güncelleme : 03 07 2021 - 17:48

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmaya göre, keçi sütü kaynaklı bazı proteinler koronavirüs üzerinde etkili.


Prof. Dr. Tuğba Tunalı Akbay, Prof. Dr. Göksel Şener ve Doç. Dr. Betül Okuyan, keçi sütünün Kovid-19'a etkisi üzerine yürüttükleri çalışma Avrupa Farmakoloji Dergisinde (European Journal of Pharmacology) yayımlandı. 
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Akbay, şunları kaydetti: 
 
"Keçi sütü kaynaklı bir protein olan beta-laktoglubini belli enzimlerle muamele ettikten sonra ortaya çıkan 'biyoaktif peptit' dediğimiz parçaların koronavirüs üzerinde etkili olduğunu tespit ettik.  
 
Bilgisayar aracılı programlarla peptitlerin virüs üzerindeki bağlama noktalarının hepsiyle etkileşime girdiğini gözlemledik. Bu protein, reseptörleri kapatarak virüsün girişini önlemektedir.  
 
Koruyucu bir proteinin mevcudiyeti durumunda ilaç haline dönüştürülerek değerlendirilmesi gerekir. Proje, nazal sprey, maskelerin üzerine sıkılabilecek bir sprey ya da maskelerin arasına koyulabilecek bir materyal şeklinde kullanıma sunulabilir." 
 
Prof. Dr. Tuğba Tunalı Akbay, proje bulgularının, keçi sütü tüketimiyle karıştırılmaması gerektiğinin altını çizerek, "Keçi sütündeki biyoaktif peptitlerden keçi sütü içerek yarar sağlayamayız. Biz bu peptitleri keçi sütü kullanarak elde ediyoruz" bilgisini verdi. 

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