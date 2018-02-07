Son dakika! KDV sistemi değişiyor...

Hükümet, yatırımcı, üretici, ihracatçı üzerinde büyük yüke dönüşen 34 yıllık KDV sistemine neşter vuran reform paketini tamamladı. Yaklaşık 1 milyon mükellefi ilgilendiren paket kapsamında KDV, yatırım, üretim, ihracat üzerinde yük olmaktan çıkıyor. Küçük işletmelerde iade sistemi basitleşiyor, devreden sistem sona eriyor, yerli üretici ile ihracatçı arasındaki fark ortadan kalkıyor. Kamu, belediyeler de dâhil KDV alacakları yaklaşık 150 milyar lirayı buluyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, yerli otomotiv sektörünü destek için vergi desteği vermek durumunda olduklarını söyledi.

YERLİ OTOMOBİLE DESTEK

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekonomi paketiyle piyasanın önünü açtıklarını belirterek, "Yerli otomotiv sektörü, rekabet bakımından eğer aracın bünyesine giren bir takım cihazların üzerindeki ÖTV yükünün kaldırılmasını bizden talep etmişse biz de onu yapmak durumundayız. Bu piyasaya ciddi anlamda bir katkıdır. Trafikte seyreden araçlardan 16 yaş üzerini bir noktada tasfiye etme konusu gündeme gelmişse bizim o düzenlemeyi yapmamız kadar doğal bir durum yok" dedi.

MİKRO SEKTÖREL REFORM

Bakan Ağbal, KDV reform paketinin ardından Gelir Vergisi yasa tasarısını Meclis'e göndereceklerini söyledi. KDV düzenlemesiyle, KDV tahsilatında sektörel oranlama sisteminin getirileceğini, yaklaşık 1 milyon 300 bin mükellef için "hasılat esaslı KDV ödemenin" önünün açılacağını ifade etti. Bakan Ağbal, ekonominin ihtiyaçlarına, piyasanın taleplerine yanıt vermeye devam edeceklerini belirtti.

'İADE EDİLMEZLİK' KALKIYOR

Reform paketi ile işletmeler yüklendiği KDV'yi kısa bir süre içinde alabilecek. KDV sistematiği içinde sonraki döneme devreden KDV'nin kaldırılması esas alınıyor. Mevcutta sonraki döneme devreden KDV olarak gözüken alacakların bir kısmı, alacak olmaktan çıkıyor. Sonraki döneme devreden KDV'nin iade edilmezliği kuralı kalkıyor. Mali imkânlar kapsamında belli bir süre verilerek, yüklenilen, tahsil edilen KDV'den geri alınmayanların devlet tarafından iade edilmesine başlanacak.

MEVCUT SİSTEM BÜYÜK YÜK

Mevcut uygulamada işletme makine-ekipman alıp, inşaat harcaması yapıyor. Yasaya göre KDV'yi ödeyen işletme bunu gelecek yıllarda satışlardan topladığı KDV ile telafi edebilecek. Yapılan düzenleme ile işletmelerin üzerinde uzun yıllara yayılan bu vergi yükü kalkıyor. Özel sektörün KDV iadeleri konusunda devletten ciddi bir alacağı bulunuyor. İşletmelerin, üretim, yatırım maliyeti düşürülerek, rekabet gücü artırılacak. Yıllık düzeyde yaklaşık 11 milyar liralık KDV iadesinin gelmesi bekleniyor. (Sabah)