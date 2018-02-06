KDV Reform Paketi Meclis'e gidiyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekonomi alanına anında müdahale ederek çözüm geliştirdiklerini, kamuoyu oluşturduklarını ve piyasanın önünü açtıklarını ifade eden Ağbal, "Bugün yerli otomotiv sektörü, rekabet bakımından eğer aracın bünyesine giren bir takım cihazların üzerindeki ÖTV yükünün kaldırılmasını bizden talep etmişse biz de onu yapmak durumundayız. Bu, piyasaya ciddi anlamda bir katkıdır veya trafikte seyreden araçlardan 16 yaş üzerini bir noktada tasfiye etme konusu gündeme gelmişse bizim o düzenlemeyi yapmamız kadar doğal bir durum yok" diye konuştu.

"KDV REFORM PAKETİ'Nİ GÖNDERİYORUZ"

Mecliste yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla iki paketin bulunduğunu belirten Ağbal, "KDV Reform Paketi'ni gönderiyoruz. Ardından Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı gelecek. Yani Hükümet çalışıyor, ekonominin ihtiyaçlarına çözüm geliştiriyor ve parlamento, bu içeride ve dışarıdaki diğer konjonktür bir tarafa çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.