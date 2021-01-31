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KDV indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü, böylece...

AA |  31 Ocak 2021 Pazar - 12:08 | Son Güncelleme : 31 01 2021 - 12:20

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir adım atıldı. KDV oranı yüzde 1'e indirildi. Kentsel dönüşüm ile ilgili sağlanan bu destek ile vatandaş önemli bir kazanç sağlayacak. Deprem açısından risk oluşturan eski konutların dönüşüm süreci hızlanacak. Gayrimenkul sektörü temsilcileri, kentsel dönüşüm konutlarına ilişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi ile vatandaşların önündeki en büyük engellerden birinin ortadan kalktığını belirterek, bu hamlenin kentsel dönüşümü hızlandıracağı görüşünü taşıyor.


Milyonlarca vatandaşı ingilendiren flaş karar! Riskli yapıların dönüşümünde KDV oranı yüzde 1'e indirildi. Sektör temsilcileri bu kararın kentsel dönüşüm sürecini önemli ölçüde kısaltacağı görüşünde.
 
Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin  Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı kararı dün Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Kararla 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu  yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat  alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara  ilişkin taahhüt işlerine yönelik KDV oranı yüzde 1'e indirildi.
 
Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Başkanı Haluk Sur,  konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm konutlarına  ilişkin inşaat taahhüt işlerindeki KDV indiriminin oldukça hayati ve kıymetli  olduğunu vurguladı.
 
Sur, mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat  alanlarında yapılacak konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV'nin yüzde  18'den yüzde 1'e düşürüldüğünü anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Oldukça değerli bu teşvikle kentsel dönüşüm hızlanacak. Nitekim son 8  yılda 564 bin konut dönüşebilmişti. 700 bin konutun dönüşümü ise sürüyor. Acil  dönüşmesi gereken konut adedi ise 300 bini İstanbul'da olmak üzere ülke genelinde  1,5 milyon adet. Toplamda ise yaklaşık 6,5 milyon konut. Bu kararı, aynı zamanda  gayrimenkulün bağlantılı olduğu 200'den fazla alt sektörde ekonomik canlanma  oluşturacak bir teşvik olarak görüyorum. Dolayısıyla karar, sadece sektör adına  değil, vatandaş adına da oldukça değerli."
 
  "'Kendin yık kendin yap' modeli artık çok hızla ilerleyecek"
 
Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz da 6306 Sayılı  Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 2012'den  beri çok sayıda harç ve vergi indirimi sağlandığını hatırlattı.
 
Net 149 metrekarenin altındaki konut alanlarında KDV'nin yüzde 1  olarak uygulandığını anımsatan Kiraz, yeni kararla "kendin yık kendin yap"  modeline vergi avantajı getirildiğini söyledi.
 
Kiraz, şunları kaydetti:
 
"2017 sonu itibarıyla kat karşılığı inşaat işlerinin azalması ve stok  fazlası ortaya çıkması nedeniyle sektör, 'kendin yık kendin yap' modeline, yani  diğer ismiyle özel taahhüt işlerine yöneldi. Bu modelin diğer bir ismi ise eser  sözleşmesi. Ancak burada en büyük sorun yüzde 18'lik KDV'ydi.
 
Binasını bedel karşılığında yıkıp yaptırmak isteyenler için dev bir  KDV sorunu bulunuyordu. Var olan inşaat bedeline yüzde 18 ciddi artış getirdiği  için müteahhitler ve arsa sahipleri bu modeldeki dönüşümden uzak duruyordu."
 
Yeni kararla bu caydırıcı KDV oranının yüzde 1'e düşürüldüğünü  belirten Kiraz, "Bu kararla bedel karşılığı evlerini yeniletmek isteyen arsa  sahipleri ve yükleniciler açısından çok önemli bir dönem başladı ve maliyetler  ciddi anlamda azaldı. Çok uzun zamandır beklenen bir karardı. 'Kendin yık kendin  yap' modeli artık çok hızla ilerleyecektir." diye konuştu.
 
 "Ek teşvikler de verilmeli"
 
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Danışma Kurulu Üyesi ve  kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen ise söz konusu kararla kendi binasını yeniletmek  isteyen vatandaşların önündeki en büyük engellerden birisinin kaldırıldığını,  indirim sayesinde riskli binaların yenilenmesinin hızlanacağını söyledi.
 
KDV indiriminin yanı sıra ilave teşviklerin de sağlanması gerektiğini  aktaran Şen, şunları kaydetti:
 
"SGK muafiyeti getirilmeli. Kentsel dönüşüm kredisinde üst tutar 250  bin liraya çıkarılmalı ve vadeler 180 aya uzatılmalı, faiz oranı da yüzde 0,70  olmalı. Aynı zamanda üçte iki çoğunlukla karar alındığında, satış işleminin  bitmesini beklemeden inşaat ruhsatı verilmeli. Belediyelerde bürokratik işlemler  azaltılmalı ve vatandaşa süreçte yardımcı olunmalı."
 
  
 

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