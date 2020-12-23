KDV indirimi nelere geldi? KDV indirimi uzatıldı mı 2020?

Pandemi döneminde bazı ürün grupları için getirilen katma değer vergisi indirimleri 5 ay uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 2007/13033 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararın geçici 6. maddesinde yer alan "31/12/2020" tarihi "31/5/2021" olarak değiştirildi. Peki, KDV indirimi nelere geldi?

KDV indirimi nelere geldi?

Sözü edilen geçici 6. madde bu yılın Temmuz ayında yayımlanan kararname ile yürürlüğe girmişti. Bu geçici maddeyle bazı hizmetlerde KDV yüzde 8'e, bazı hizmetlerde de yüzde 1'e düşürülmüştü.

Buna göre katma değer vergisi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülen hizmetler şunlar:

İşyeri kiralama hizmeti, Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler, terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı, ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri, halı ve kilim yıkama hizmetleri, bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç), tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç), evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç), ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), müzik aletlerinin bakım ve onarımı, çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri, motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç), bazı yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), yolcu taşımacılığı hizmetleri, bazı süs bitkileri ile çiçek teslimleri.

KDV'si yüzde 1'e düşürülen hizmetler ise şunlar:

Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen yeme-içme hizmetleri (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)

Covid-19 aşısında da KDV oranı 1 olarak uygulanacak!

Resmi Gazete'de yayımlanan son kararla Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan Covid-19 aşıları da ilgili geçici maddeye eklendi.

Karara göre Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının 31 Aralık 2021 tarihine kadar tesliminde KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.