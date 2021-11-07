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KDV indirimi ile ilgili flaş açıklama!

AA |  07 Kasım 2021 Pazar - 11:20 | Son Güncelleme : 07 11 2021 - 11:20

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve doğal gaz fatura bedellerinde KDV oranının düşürülmesini istedi.


Palandöken, yazılı açıklamasında, faturalardaki vergi oranlarının  tüketim bedeline yaklaştığını bildirdi.
 
Elektrik ve doğal gaz fatura bedellerinde KDV oranının düşürülmesi  gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "Elektrik ve doğal gaz, kış aylarına  girdiğimiz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sürdüğü bu dönemde her  zamankinden daha çok tüketiliyor. Esnafın, vatandaşın, sanayicinin, emeklinin ya  da asgari ücretlinin bir nebze de olsa en önemli gider kalemlerinden yükü  hafifletmek için bu faturalardaki vergi, fon ve kesintiler tekrar gözden  geçirilmeli, KDV oranlarında 6 ay yaz, 6 ay kış tarifesi uygulanarak kışın KDV  oranı faturalarda yüzde 1'e düşürülmeli." ifadelerini kullandı.
 
Palandöken, KDV oranının düşürülmesinin birçok kesimi mutlu edeceğini  vurgulayarak, şunları kaydetti:
 
 "Günlük hayatımızda en çok harcamayı konuttan sonra doğal gaz,  elektrik ve su faturalarına yapıyoruz. Kazancımızın 4'te 1'ini harcadığımız bu  temel faturalarda, KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesiyle elektrikte sanayi  abonelerinde olduğu gibi TRT payının kaldırılması her kesimi mutlu eder ve  ekonomik olarak rahatlatır. Salgın sürecinin halen devam ettiği, hijyenin her  şeyden önemli olduğu ve aynı zamanda kış aylarına girdiğimiz bu dönemde bu  faturaların vergi ve fon kısımlarında indirim bekliyoruz. Bu indirim kalıcı  olmasa bile en azından yeni yılın ortasına kadar sürmeli."
 

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