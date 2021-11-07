KDV indirimi ile ilgili flaş açıklama!

Palandöken, yazılı açıklamasında, faturalardaki vergi oranlarının tüketim bedeline yaklaştığını bildirdi.

Elektrik ve doğal gaz fatura bedellerinde KDV oranının düşürülmesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "Elektrik ve doğal gaz, kış aylarına girdiğimiz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sürdüğü bu dönemde her zamankinden daha çok tüketiliyor. Esnafın, vatandaşın, sanayicinin, emeklinin ya da asgari ücretlinin bir nebze de olsa en önemli gider kalemlerinden yükü hafifletmek için bu faturalardaki vergi, fon ve kesintiler tekrar gözden geçirilmeli, KDV oranlarında 6 ay yaz, 6 ay kış tarifesi uygulanarak kışın KDV oranı faturalarda yüzde 1'e düşürülmeli." ifadelerini kullandı.

Palandöken, KDV oranının düşürülmesinin birçok kesimi mutlu edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: