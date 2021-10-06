KDV ile ilgili son dakika açıklaması! Önemli adım, nakit yerine...

KDV ile ilgili son dakika açıklaması! İş dünyası uzun süredir bekliyordu. KDV alacağı konusunda önemli bir adım atıldı. İş dünyası Gelir İdaresi'ne, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devreden tutarla birlikte 168 milyar liraya ulaşan KDV alacağı için nakit yerine "çek" formülünü önerdi.

İş dünyasının uzun süredir beklediği KDV alacağı konusunda önemli bir adım daha atıldı. Antalya 'da düzenlenen Meslek Komiteleri toplantısında basın mensupları ile bir araya gelen Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Merkez Bankası 'nın son faiz indirimi ile herkesi şaşırttığını söyledi. Özdebir, "Şahsen faiz indirimini beklemiyordum. Ama düşünürsek, dünyada gıda fiyatları bir yıl içinde yüzde 35 civarında arttı.

Emtia fiyatlarında da ortalama yüzde 75'lik bir artış vardı. Bu Türkiye'ye mahsus değil, bütün dünyanın sorunu. Merkez Bankası politikalarında değişiklik olmazsa kurların tekrar önümüzdeki günlerde 8.50 seviyesine ineceğini tahmin ediyorum" diye konuştu. Merkez Bankası'nın faiz kararını alırken TÜFE yerine çekirdek enflasyonu dikkate almasını değerlendiren Özdebir, "Bütün bunlar bizim algılarımızla ilgili.

Enflasyon yaşadığımız günün gerçeği, faiz ise vade sonunda gerçekleşecek bir olay. Şu anda enflasyon yüzde 19, üretici enflasyonumuz yüzde 45'in üzerinde ama bir ay vadeli para yatırdıysan bir ayın sonunda faizin ne olacağını bilmiyoruz. Belki de iş, Merkez Bankasının dediğine gelecek" dedi.

"FETÖ'CÜLER DURMUYOR"

Faiz ne kadar yüksek olursa olsun yurt dışındaki Türkiye algısı değişmedikçe yabancı sermayeyi ülkeye çekmenin zor olduğuna dikkati çeken Özdebir, "FETÖ'cüler hala yurt dışında çalışıyorlar. Orada bir sürü yalan haberler çıkartıyorlar, olayları saptırıyorlar. Biz de birtakım insanların ayaklarına basıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

KDV ALACAKLARINA FORMÜL

Şu anda reel sektörün 168 milyar lira devletten KDV alacağı olduğunu anımsatan Özdebir, Gelir İdaresi'ne önerdikleri çözüm önerisini şöyle anlattı:

"Hazine'nin dengeleri açısından böyle bir paranın ödenebilmesi mümkün değil. Ben (Hazine ve Maliye Bakanlığı ) devreden KDV'lerinizi size (KDV alacaklısı) ödeyeyim ama çalıştığınız bankaya gideceksiniz, özel bir hesap açtıracaksınız ben o hesaba sizin KDV alacağınız kadar çek kesme hakkı tanıyacağım. Paraya kimse elini sürmüyor.

Şartları... Bir, ben senin paranı ödediğime göre, indirilecek KDV'yi de sıfırlayacaksın. İki, yazdığın her çeki 3 ay vadeli yazacaksın. Bunun amacı, çarpan etkisiyle bu (çek), piyasada dolaşsın, daha fazla iş hacmi yaratsın. 168 milyar lira çok büyük bir rakam. Bu, piyasaya enjekte edildiği zaman ciddi bir genişleme yaratır. Gelir İdaresi yetkilileri de bu formülle 'verdiğimiz paranın yüzde 90'ınını geri toplarız dedi." Hazal Ateş/Sabah