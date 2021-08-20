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KDV ile ilgili flaş değişiklik! Kapsamdan çıkarıldı

20 Ağustos 2021 Cuma - 10:14 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 10:14

KDV artırımında bulunanların özel esaslar karşısındaki durumu netleştirildi. Haklarında sahte, yanıltıcı belge kullanma, beyanname vermeme, adresinde bulunamama, defter ve belge ibraz etmeme gibi olumsuz tespitler bulunan ve bu nedenle "özel esaslar"a tabi olan mükelleflerden, yapılandırma kapsamında KDV artırımı yapan ve tamamını ödeyenler bu kapsamdan çıkarılacak.


KDV artırımında  bulunanların "özel esaslar" karşısındaki durumu yeniden düzenlenerek  netleştirildi. 
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından  hazırlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına  Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Tebliğle 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında KDV artırımında  bulunanların "özel esaslar" karşısındaki durumu düzenlendi.  Buna göre, Aralık  2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin haklarında bu tebliğ kapsamında,  sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma, beyanname  vermeme, adresinde bulunamama, defter ve belge ibraz etmeme olumsuz tespitleri  bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden, 2016, 2017, 2018,  2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına  ilişkin olarak, 7326 sayılı Kanun'un ilgili maddesi kapsamında KDV artırımında  bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel  esaslar kapsamından çıkarılacak.
 
Ayrıca, taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin hesaplanan  tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın yüzde 10’u kadar banka teminat  mektubu (herhangi bir kısıtlayıcı şart taşımaması gerekiyor), devlet tahvili veya  hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının  ödenmesi beklenmeksizin genel esaslara dönüşleri sağlanacak. Bu şekilde teminat  gösteren mükelleflerin söz konusu kanunun verdiği haktan daha fazla taksiti  aksatmaları halinde, ödenmemiş taksitler muaccel hale gelecek ve kalan borcun  tamamı teminatın paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil edilecek.
 
2016 ve 2017'de artırımdan yararlananların durumu
 
7143 sayılı Kanun kapsamında 2016 ve 2017 yılları için artırımdan  yararlanmış olanların genel esaslara dönüşünde, yararlanma koşullarının ihlal  edilmemiş olması koşuluyla bu yıllar için yeniden artırımda bulunulması şartı  aranmayacak.
 
2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette  bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin 7326 sayılı Kanun'un ilgili maddesi  doğrultusunda KDV artırımında bulunarak özel esaslar kapsamından çıkarılan  mükellefler, artırımda bulunulan yıllar için belirlenen olumsuzluklar kapsamında  tekrar özel esaslara alınmayacak.
 
Özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş  mükellefler, artırımda bulundukları yıllarda alım yaptıkları mükelleflerle ilgili  olumsuzluklar için yapılacak tespitler dolayısıyla özel esaslar kapsamında  değerlendirilmeyecek.
 

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