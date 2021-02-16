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KDV ile ilgili flaş değişiklik!

16 Şubat 2021 Salı - 10:02 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 10:02

Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı.


Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre tevkifat uygulayacak belirlenmiş alıcılar arasına KDV mükellefi olup olmadıklarına bakılmaksızın sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri eklendi.
 
Buna göre, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla kısmi  tevkifat uygulamasında değişikliğe gidildi. Değişiklikle KDV'deki kısmi tevkifat  uygulamasının kapsamı genişletildi.
 
Kara yoluyla yük taşımacılığı ile reklam hizmetleri de kısmi tevkifat  uygulanacak hizmetler arasına dahil edildi.
 
Kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu  niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri,  kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma  ajansları ile bazı mükelleflere alımlarında, ödemeleri gereken KDV'nin bir  kısmını satıcıya ödemeksizin doğrudan Gelir İdaresine ödemeleri konusunda  sorumluluk verildi.
 
Düzenleme, 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek.
 
 

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