KDV ile ilgili flaş değişiklik!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre tevkifat uygulayacak belirlenmiş alıcılar arasına KDV mükellefi olup olmadıklarına bakılmaksızın sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri eklendi.
Buna göre, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla kısmi tevkifat uygulamasında değişikliğe gidildi. Değişiklikle KDV'deki kısmi tevkifat uygulamasının kapsamı genişletildi.
Kara yoluyla yük taşımacılığı ile reklam hizmetleri de kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler arasına dahil edildi.
Kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajansları ile bazı mükelleflere alımlarında, ödemeleri gereken KDV'nin bir kısmını satıcıya ödemeksizin doğrudan Gelir İdaresine ödemeleri konusunda sorumluluk verildi.
Düzenleme, 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek.