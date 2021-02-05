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KDV iadeleri ile ilgili flaş karar! Artık yapılabilecek

AA |  05 Şubat 2021 Cuma - 13:55 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 13:55

KDV ile ilgili önemli bir karara imza atıldı. Karar resmiyet kazandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Süreleri uzatılan bazı KDV istisnaları ile ilgili usuller belirlendi. Hizmet ihracatı istisnası kaynaklı katma değer vergisi (KDV) iadelerinde, bedelin yurt dışından Türk lirası olarak da getirilebilmesine imkan sağlandı.


KDV iadeleri ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, hizmet ihracatı istisnası KDV iadelerinde, bedelin yurt  dışından Türk lirası olarak da getirilebilmesine olanak tanındı.
 
Düzenleme öncesinde, KDV'den istisna bulunan hizmet ihracatlarına  ilişkin yüklenilen KDV'nin iade edilebilmesi ancak hizmet ihracatı bedelinin  yabancı para döviz olarak Türkiye'ye getirilme şartına bağlıydı.
 
Yapılan düzenlemede, Türk lirasının uluslararası ödemelerde artan  yaygınlığı dikkate alındı. Faturasında Türk lirası karşılığı gösterilen hizmet  ihraçlarında,  bedelin Türk lirası olarak Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden  belgelere istinaden de iade yapılabilmesine olanak tanındı.
 
 Süreleri dolup uzatılan bazı KDV istisnalarının usul ve esasları  belirlendi
 
Öte yandan, Kasım 2020'de yayımlanan 7256 sayılı Kanun ile KDV  Kanunu'nda süresi dolan bazı maddelerin süreleri uzatılmıştı.
 
Yeni tebliğle bu kapsamda süreleri dolup uzatılan İstanbul Sismik  Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yapılacak  teslim ve hizmetlerin KDV'den istisna edilmesine ilişkin uygulama, Milli Eğitim  Bakanlığına bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılım bağışı ve  bağışı yapacak olanların bunları temininde KDV istisnasının uygulamasına ilişkin  hususlar belirlendi.
 
Türkiye'de gerçekleştirilecek 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne  ilişkin, UEFA katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli olan yabancı  kurumlara, bu müsabaka dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile  bunların yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifalarında uygulanacak KDV  istisnasının usul ve esasları da düzenlendi.
 
"İzaha Davet" müessesesinde KDV özel esaslar uygulaması
 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda yeniden düzenlenen "İzaha Davet"  müessesesinin, KDV özel esaslar uygulaması ile uyumlu bir şekilde işlemesine  yönelik düzenleme de yapıldı.
 
Böylece, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımına  ilişkin, izaha davet müessesesi kapsamında beyanlarını düzelten mükelleflerin, bu  düzeltmelerinin KDV özel esas uygulaması açısından da geçerli olduğu ve bu  şekilde beyanlarını düzeltenler için özel esasların uygulanmayacağı açıklanarak,  aynı konu hakkında iki işlem yapılması önlendi.
 
Ayrıca, söz konusu belgeleri kayıtlarına hiç almamış veya izaha davet  uygulamasından önce kayıtlarından çıkarmış olanların, bu durumlarını vergi  dairelerine açıklamaları durumunda, özel esas uygulamasına muhatap olmamaları  sağlanarak KDV iade süreçlerinde yaşanabilecek olası gecikmelerin önüne geçildi.
 
  
 
 
 

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