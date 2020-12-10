KDV desteği uzuyor! Bakan duyurdu

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Süre uzuyor. İndirim devam edecek. KDV'de yıl sonuna kadar geçerli olan indimim sürecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bakanlığının bütçe görüşmelerinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptıkları görüşme sonucu sektördeki KDV indirimlerinin süresinin uzatılması konusunda görüş verdiklerini, kısa süre içinde neticelenmesini beklediklerini söyledi.

Ersoy, faaliyetlerine ilişkin özetle şu bilgileri verdi:

- “Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ile ilgili arkadaşlarıma ‘tiyatronun mal sahibiyle bağlantıya geçin’ dedim. Mal sahibi, bize dönüş yapmadı ama biz ısrarla takip ediyoruz. AST tiyatrosu şu anda Bilkent Tiyatrosu’nda kendine yer buldu ve bizim destek programlarımızda da bundan sonra devam edecek yani biz AST ile ilişkiyi kesmedik, tam tersi içimize aldık, diğer özel tiyatrolar gibi her türlü desteği veriyoruz.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nin pandemi koşullarına rağmen çok hızlı yürüttüğümüz inşaatının yüzde 80’ini tamamlamış bulunmaktayız. AKM bakanlığımız sanat kurumlarının yanı sıra özel sanat, topluluk ve kurumlarının da mekân ihtiyacına cevap verecek uluslararası yapımlara da kapılarını açacaktır.

- Dünyanın en eski kulelerinden, Galata Kulesi, restorasyon sonrası ziyarete açıldığı 6 Ekim’den bu yana 120 bin ziyaretçi ağırladı. İstanbul Beyoğlu Atlas Sinema Müzesi ve sinemasındaki çalışmalarımızı tamamladık, sinemaların yeniden faaliyete geçeceği takvime uygun olarak açılacak.

Yüzde 66 daralma

- Kapadokya Alan Başkanlığı 2020’de 795 konuyu karara bağlamıştır. 29 adet yapı, “taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmiş, 6 adet de sit alanı tescil işlemleri tamamlanmıştır. Bunun haricinde 201 farklı izinsiz uygulama konusunda kaldırma, kapatma kararı alınmıştır.

- 2000’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne alınan Sümela Manastırı’nda hiç ziyarete açılmamış olan bölümleri, üçüncü etap restorasyon çalışmaları olarak planlanmış olup 2021’de tamamlanacak.

- 2020’de turizmde toplam 58 milyon misafir ağırlamayı ve 40 milyar doların üzerinde bir turizm geliri elde etmeyi hedeflemekteydik. Ancak Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada ve rakiplerimizde uluslararası turist trafiğinin yüzde 80, gelirin yüzde 88 azaldığı bir yılı ülkemizin, turist trafiğinde yüzde 70 gelirde, yüzde 66’lık -rakibimizden görece daha düşük- bir daralmayla kapatmasını sağlamıştır.”

‘BAKAN MAAŞINI HİÇ ALMADI’