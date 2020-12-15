Milyonlara indirim müjdesi! 1 Haziran'a kadar uzatıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayılarında görülen artış yeni tedbirlerin alınmasını zorunlu kıldı. Alınan önlemler nedeni ile birçok işyeri geçici olarak kapatıldı ya da çalışma saatleri değiştirildi. Pandeminden en fazla etkilenen esnaf ise devlet tarafından sağlanan desteklerin artırılmasını talep ediyordu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa çeşitli destekler yapılacağını duyurmuştu. Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında destek ödemelerinin detaylarını açıklayan Erdoğan, yıl sonuna kadar geçerli olan KDV indirimlerinin haziran ayına kadar uzatıldığını duyurdu. KDV indiriminin uzatılmasının yanı sıra hibe ve kira desteği yeme - içme sektöründe memnuniyetle karşılandı.

Koronavirüs salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için devlet tarafından sağlanan destekler artırıldı. Vatandaşların uzun süredir talep ettiği kira ve fatura desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , dün akşam yaptığı açıklamada ayrıca, yeme-içme hizmetlerinde daha önce yüzde 1'e düşürülen KDV oranının süresinin 1 Haziran'a kadar uzatıldığını, esnafa hibe ve kira desteği verileceğini duyurdu.

Erdoğan KDV desteği ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Milletin fedakarlıklarına karşı şükranlarını, hayata geçirdikleri ve geçirecekleri desteklerle ifade etmeye çalıştıklarını aktaran Erdoğan, bu çerçevede şu kararları paylaştı:"Yıl sonuna kadar yüzde 20'den yüzde 10'a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulanması süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz. Benzer şekilde, yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını da 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz. Salgının etkisinin en aza indirilmesi için yıl ortasında başlattığımız konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin sürelerinde de yine 1 Haziran'a kadar uzatıma gittik."

Açıklanan destekler sektörde memnuniyet ile karşılandı.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerin başında geldiklerini belirterek, halihazırda restoranların kapalı olduğunu, sadece gel-al ve paket servis yapabildiklerini anlattı.

Daha önce de KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi talebinde bulunduklarını ifade eden Bingöl, yüzde 1 KDV ile aldıkları bazı ürünleri yüzde 8 oranla sattıklarını, aslında bu konunun kalıcı olarak çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Bingöl, içinden geçtikleri bu zorlu süreçte sağlanan desteklerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu destekler bir nebze de olsa kayıplarımızı hafifletecektir. Kapalı olduğumuz için kaybımız yüksek. Özellikle küçük esnafımız için çok önemli." dedi.

Restoranların HES koduyla açılması talebi

Ramazan Bingöl, sunulan destekler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerine teşekkür etti.2 milyon insanın istihdam edildiği, yıllık yaklaşık 140 milyar liralık bir hacme ulaşan sektörün, bu zorlu süreçten en az az kayıpla geçmesi için bazı talepleri olduğunu aktaran Bingöl, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Restoranlarımız kapalı olduğu için çok ciddi kayıplarla karşı karşıya. Paket servisle bir yere kadar telafi ediliyor. O yüzden çalışanların ve müşterilerin HES koduyla girmesi ve çok ciddi tedbirlerin uygulanması şartıyla restoranlarımızın açılmasını istiyoruz. Kısıtlama olmayan saatlerde gerekirse ek tedbirler alarak işletmelerimizin açılması hem istihdam hem de sektörün kaybının sınırlı olması için çok önemli. Bu konuda destek bekliyoruz."

"Vergi desteği sektöre nefes oldu"

Gastronomi Turizm Derneği Üyesi Ahmet Sait Tütünci de, "Pandemi ile mücadelede kira desteğinin ardından KDV oranlarının yüzde 1'e indirilmesi süresinin uzatılması yeme-içme sektörüne, kafe, restoran ve lokanta işletmecilerine nefes oldu." dedi.

KDV'lerin indirilmesi, kira ve hibe desteği, işsizlik ödeneği gibi adımların 2021 yılı için kendilerini umutlandırdığını ifade eden Tütünci, aşı çalışmalarıyla birlikte salgının ivme kaybetmesi sonrası sektörün, hızla toparlanacağını ve yeni yatırımlar için adım atacağını söyledi.

Tütünci, yerli markalara, üretim ve yurt dışı yatırımlar için teşvik verilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Turizm ve tekstil sektörüne verilen destekler gastronomi için de sağlanmalı. Hazır gıda sektöründe yurt dışına açılmak isteyen Türk markalarına tanıtım fonu başta olmak üzere destek verilmeli. Pandemi yaralarının sarılması aşamasında SGK primlerinin bir bölümünün en az 2 yıl süre ile yarısının devlet tarafından ödenmesi, yatırımcılara büyük rahatlama getirecektir."