15 Aralık 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.390 0.14 EURO 9,5300 -0.14
USD 7,8350 -0.19 ALTIN 464,920 0.69
CANLI BORSA
TÜMÜ

Milyonlara indirim müjdesi! 1 Haziran'a kadar uzatıldı

AA |  15 Aralık 2020 Salı - 11:52 | Son Güncelleme : 15 12 2020 - 12:25

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayılarında görülen artış yeni tedbirlerin alınmasını zorunlu kıldı. Alınan önlemler nedeni ile birçok işyeri geçici olarak kapatıldı ya da çalışma saatleri değiştirildi. Pandeminden en fazla etkilenen esnaf ise devlet tarafından sağlanan desteklerin artırılmasını talep ediyordu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa çeşitli destekler yapılacağını duyurmuştu. Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında destek ödemelerinin detaylarını açıklayan Erdoğan, yıl sonuna kadar geçerli olan KDV indirimlerinin haziran ayına kadar uzatıldığını duyurdu. KDV indiriminin uzatılmasının yanı sıra hibe ve kira desteği yeme - içme sektöründe memnuniyetle karşılandı.


Koronavirüs salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için devlet tarafından sağlanan destekler artırıldı. Vatandaşların uzun süredir talep  ettiği kira ve fatura desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yaptığı açıklamada ayrıca,  yeme-içme hizmetlerinde daha önce yüzde 1'e düşürülen KDV oranının süresinin 1  Haziran'a kadar uzatıldığını, esnafa hibe ve kira desteği verileceğini  duyurdu.
 
Erdoğan KDV desteği ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;
 
Milletin fedakarlıklarına karşı şükranlarını, hayata geçirdikleri ve  geçirecekleri desteklerle ifade etmeye çalıştıklarını aktaran Erdoğan, bu  çerçevede şu kararları paylaştı:"Yıl sonuna kadar yüzde 20'den yüzde 10'a indirdiğimiz gayrimenkul  kiralarındaki stopaj oranının uygulanması süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz.  Benzer şekilde, yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama  hizmetlerindeki KDV oranını da 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam  edeceğiz. Salgının etkisinin en aza indirilmesi için yıl ortasında başlattığımız  konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar birçok  sektörü kapsayan KDV indirimlerinin sürelerinde de yine 1 Haziran'a kadar uzatıma  gittik."
 
Açıklanan destekler sektörde memnuniyet ile karşılandı.
 
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan  Bingöl, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının en çok  etkilediği sektörlerin başında geldiklerini belirterek, halihazırda restoranların  kapalı olduğunu, sadece gel-al ve paket servis yapabildiklerini anlattı.
 
Daha önce de KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi talebinde bulunduklarını  ifade eden Bingöl, yüzde 1 KDV ile aldıkları bazı ürünleri yüzde 8 oranla  sattıklarını, aslında bu konunun kalıcı olarak çözüme kavuşturulması gerektiğini  söyledi.
 
Bingöl, içinden geçtikleri bu zorlu süreçte sağlanan desteklerin çok  önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu destekler bir nebze de olsa kayıplarımızı  hafifletecektir. Kapalı olduğumuz için kaybımız yüksek. Özellikle küçük esnafımız  için çok önemli." dedi.
 
Restoranların HES koduyla açılması talebi
 
Ramazan Bingöl, sunulan destekler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve  kabine üyelerine teşekkür etti.2 milyon insanın istihdam edildiği, yıllık yaklaşık 140 milyar liralık  bir hacme ulaşan sektörün, bu zorlu süreçten en az az kayıpla geçmesi için bazı  talepleri olduğunu aktaran Bingöl, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Restoranlarımız kapalı olduğu için çok ciddi kayıplarla karşı  karşıya. Paket servisle bir yere kadar telafi ediliyor. O yüzden çalışanların ve  müşterilerin HES koduyla girmesi ve çok ciddi tedbirlerin uygulanması şartıyla  restoranlarımızın açılmasını istiyoruz. Kısıtlama olmayan saatlerde gerekirse ek  tedbirler alarak işletmelerimizin açılması hem istihdam hem de sektörün kaybının  sınırlı olması için çok önemli. Bu konuda destek bekliyoruz."
 
"Vergi desteği sektöre nefes oldu"
 
Gastronomi Turizm Derneği Üyesi Ahmet Sait Tütünci de, "Pandemi ile  mücadelede kira desteğinin ardından KDV oranlarının yüzde 1'e indirilmesi  süresinin uzatılması yeme-içme sektörüne, kafe, restoran ve lokanta  işletmecilerine nefes oldu." dedi.
 
 KDV'lerin indirilmesi, kira ve hibe desteği, işsizlik ödeneği gibi  adımların 2021 yılı için kendilerini umutlandırdığını ifade eden Tütünci, aşı  çalışmalarıyla birlikte salgının ivme kaybetmesi sonrası sektörün, hızla  toparlanacağını ve yeni yatırımlar için adım atacağını söyledi.
 
Tütünci, yerli markalara, üretim ve yurt dışı yatırımlar için teşvik  verilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
 
"Turizm ve tekstil sektörüne verilen destekler gastronomi için de  sağlanmalı. Hazır gıda sektöründe yurt dışına açılmak isteyen Türk markalarına  tanıtım fonu başta olmak üzere destek verilmeli. Pandemi yaralarının sarılması  aşamasında SGK primlerinin bir bölümünün en az 2 yıl süre ile yarısının devlet  tarafından ödenmesi, yatırımcılara büyük rahatlama getirecektir."
 
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra  Eresin, de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine  Toplantısı'nın ardından salgınla mücadele kapsamında ekonomiyi rahatlatmak için  duyurduğu müjdelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TÜROB Başkanı Eresin, sektöre sağlanan desteklerin devamı ve yeni  desteklerin sağlanmasının çok önemli olduğunu vurguladı.  KDV indiriminin devamının, istedikleri uygulamalar arasında olduğunu  ifade eden Eresin, şunları kaydetti: "İndirimin devam edeceğinin açıklanmasından memnuniyet duyuyoruz.  Ayrıca, tahsislere ve kiralara ilişkin yeni destekler de olumlu etki  sağlayacaktır. Pandemiden en fazla etkilenen sektör olan turizm, 2021 yılında da  desteklenmesi halinde ekonomiye en güçlü katkıyı sunan sektör olacaktır. Ayrıca,  sektörümüzün bu süreci atlatabilmesi için halihazırda bu yıl sonuna kadar geçerli  olan normalleşme desteğinin, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin gibi istihdam  uygulamalarının, vergisel uygulamaların ve sektör kuruluşlarının kredi  yapılandırmaları veya yeni krediye ulaşmaları için oluşturulacak KGF'nin 2021  yılında da devam etmesi bizim için çok önemli destekler olacaktır."
  
 "Diğer taleplerimizin de zamanla karşılanması temel dileğimiz"
 
   Başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere ilgili  bakanlıklar ve kurumlar nezdinde sürdürdükleri temaslar sonucu TÜROB'un  taleplerinin hükümet tarafından önemli oranda dikkate alınarak bazı önemli  çözümler sunulmasını memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Eresin, "Diğer  taleplerimizin de zamanla karşılanması pandemiden en olumsuz etkilenen sektör  olarak temel dileğimiz." ifadesini kullandı.
 
 
 

ETİKETLER

KDV KDV indirim KDV indirimi ne zaman
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.