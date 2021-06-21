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KDV desteği uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizmde KDV desteği açıklama geldi!

KDV desteği uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizmde KDV desteği açıklama geldi!