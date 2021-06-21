KDV desteği uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizmde KDV desteği açıklama geldi!
21 Haziran 2021 Pazartesi - 19:38 | Son Güncelleme : 21 06 2021 - 20:06
KDV desteği uzatılacak mı sorusu Kabine Toplantısı öncesinde gündem gelmişti. Turizmcileri ilgilendiren KDV desteğinin uzatılması hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konunun pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda masaya geleceğini bildirerek, "Kabine Toplantısından sonra inşallah bu müjdeyi de ayrıca veririz" dedi. Pazartesi günü yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda önemli kararların ele alınması bekleniyor. Bu ifadenin ardından Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı’ndan yeni açıklama geldi. Peki, KDV desteği uzatıldı mı? İşte, Turizmde KDV desteği ile ilgili bilgiler.
KDV desteği uzatıldı mı? turizmciler bu sorunun yanıtını merak ediliyordu. Turizm sektörünün beklediği KDV desteği ile ilgili açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi kabine var, bunu tekrar masaya yatırır" dedi. Kabine Toplantısı'nda, KDV desteğiyle ilgili konunun ele alınması bekleniyor. 21 Haziran Pazartesi günü yapılacak olan toplantı sonrası konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasında bilgi vermesi ön görülüyor. Beklenen açıklama geldi.
KDV desteği uzatıldı mı?
Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini bir ay daha uzatıyoruz.