12 Şubat 2018 Pazartesi
İSTANBUL 
5°C / 3°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.822 1.08 EURO 4,6610 -0.37
USD 3,7980 -0.63 ALTIN 161,860 0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

KDV’de reform yolda

12 Şubat 2018 Pazartesi - 10:11 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 10:11

KDV Reform Paketi hayata geçirildiğinde ülkemizdeki tüm yatırımlar, KDV iadesinden yararlanacak. Uygulamanın yabancı yatırımcı çekmesi de bekleniyor.


Maliye Bakanlığı üzerinde çalıştığı KDV Reform Paketi hayata geçirildiğinde Türkiye’de gerçekleştirilen bütün yatırımların KDV iadesinden yararlanması sağlanacak. Bu kapsamda yatırımlarda teşvik belgesinin olup olmamasına bakılmayacak. Amortismana tabi demirbaşların da KDV iadesi yapılacak.

TBMM’ye sunulan Torba Kanun'da imalat sektörünün, Ar-Ge yatırımlarının ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi uygulaması ‘reform öncesi reform niteliğinde’ sayılıyor. Bu çerçevede torba tasarının 31’inci madde ile KDV Kanunu’na Geçici 39’uncu madde ekleniyor. Ekonomi Bakanlığı’nın hazırladığı 80 milyar lira tutarındaki 12 adetlik büyük yatırımlarda da KDV iadesi uygulamasının yabancı yatırımcıların ilgisinin çekilmesinin sağlanması açısından başlatılacağı belirtildi. (Yeni Şafak)

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.