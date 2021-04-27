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KDV açıklaması! Maske, kolonya, sabun, dezenfektan ve...

AA |  27 Nisan 2021 Salı - 10:55 | Son Güncelleme : 27 04 2021 - 10:55

Pandemi süreci ile birlikte daha fazla kullanılmaya başlayan hijyen ürünlerinden KDV alınmaması gerektiği vurgulandı. Maske, kolonya, sabun, dezenfektan ve birçok ürünü kapsıyor. Açıklama TESK'ten geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çok sık kullanılan maske, kolonya, sabun ve dezenfektan gibi hijyen ve temizlik ürünleri üzerinden katma değer vergisi (KDV) alınmaması talebinde bulundu.


 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)  Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 1 yılı aşkın süredir Bilim  Kurulu üyeleri ve bilim insanlarının önerisiyle virüsten korunmak için temizlik  ve hijyen ürünlerinin kullanımının arttığını belirtti.
 
Maske, sabun, deterjan, kolonya, dezenfektan gibi hijyen ve temizlik  ürünlerinin, gıda ürünleri kadar zaruri ihtiyaç haline geldiğine dikkati çeken  Palandöken, vatandaşın bu ürünlere rahatça ulaşabilmesinin önem taşıdığını  bildirdi.
 
Palandöken, hijyen ve temizlik ürünlerindeki yüzde 18'lik KDV'nin  sıfırlanmasını talep ederek, şunları kaydetti:
 
 "Salgın boyunca vatandaşın en çok harcama yaptığı kalemler gıda ve  temizlik ürünleri oldu. Maske, kolonya, sabun, dezenfektan gibi virüsten korunma  amaçlı olan tüm hijyen ve temizlik ürünlerine talep arttı. Yaşanan üçüncü dalga  ile salgının en ağır dönemini yaşıyoruz. Bu dönemde çok sayıda kişi salgından  dolayı işsiz kaldı ya da kazancı büyük oranda azaldı. Böyle kritik bir dönemde,  başta dar gelirli vatandaşlar olmak üzere esnafımızın ve tüm kesimlerin hijyen  ürünlerine rahatlıkla erişebilmesi için hijyen ürünlerindeki KDV oranları  sıfırlanmalı."
 
  
 
 

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