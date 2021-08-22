KDK devreye girdi! Tazminat hesabı değişti!

Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) önemli karar! KDK, 4 yıllık elektrik öğretmenliği bölümünden mezun olan ancak teknisyen kadrosunda çalışan kişinin başvurusu üzerine girişimde bulunarak ek özel hizmet tazminatının 1,2 yerine 3 katsayı ile hesaplanmasını sağladı.

