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KDK'den "emekli maaşından haciz"e karşı tavsiye kararı!

AA |  21 Haziran 2019 Cuma - 10:41 | Son Güncelleme : 21 06 2019 - 10:41

KDK, vergi borcundan dolayı emekli maaşının üçte biri kesildiği için şikayetçi olan vatandaşı haklı bularak, haczin kaldırılması, yapılan kesintilerin anaparasının iade edilmesine ilişkin tavsiye kararı verdi.


Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) vergi borcundan dolayı  emekli maaşının üçte birini kesen Gelir İdaresi Başkanlığını şikayet eden  vatandaşı haklı bularak, haczin kaldırılması, yapılan kesintilerin anaparasının  iade edilmesine ilişkin tavsiye kararı verdi. 
 
KDK'den yapılan açıklamaya göre, İzmir'de yaşayan ve kapattığı iş yeri  nedeniyle devlete vergi borcu olan vatandaşın, 2004'te borçlarına karşılık emekli  maaşının üçte biri kesilmeye başladı.
 
5510 sayılı Kanun'a, 2008 ve 2009'daki aylık ve ödeneklerin takibi ve  tahsili gereken alacaklar ve nafakalar dışında haczedilemeyeceği, haczedilmesine  ilişkin taleplerin ise ancak borçlunun izni alınarak yapılabileceği hükmü  konuldu. Yasada yapılan bu değişiklik üzerine İzmirli vatandaş, 2009'da Emekli  Sandığı İzmir Bölge Müdürlüğüne başvurarak maaşındaki haczin kaldırılmasını talep  etti. Kurum, maaştaki haczi kaldırdı, vatandaş da borcunu yapılandırdı ve ödemeye  başladı.
 
Ancak 2011'de vatandaşın vergi borçlarının taksitini aksatmaya  başlaması üzerine vergi dairesi, vatandaşın banka hesaplarına ve babasından miras  taşınmazlara haciz uyguladı. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığının borçlu vatandaşın  emekli maaşını da tekrar kesmeye başlaması sonucu vatandaş, idareye itiraz  dilekçesi yazdı.
 
Dilekçesi reddedilen İzmirli emekli, KDK'ye başvurarak maaşının  kesilmesinin hukuki olmadığını belirtti ve bu uygulamanın bir an önce  sonlandırılması gerektiğini iletti.
 
 
KDK, vatandaşın başvurusunu inceleyip idareden belgeleri talep ederek,  yaptığı araştırma sonucunda tavsiye kararı vererek vatandaşı haklı buldu,  şikayetçiye karşı idarenin tavrının hukuka ve hakkaniyete uymadığının altını  çizdi.
 
Kararda vatandaşın vergi borcuna itiraz etmediği, emekli maaşındaki  kesintinin borçlunun izni olmadan gerçekleştirildiğinin belirlendiğini belirten  KDK, Gelir İdaresi Başkanlığına, vatandaşın maaşındaki haczin kaldırılması,  yapılan kesintilerin anaparasının şikayetçiye iade edilmesi yolunda tavsiye  kararı verdi.

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