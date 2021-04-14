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KDK'dan flaş karar! Yüzde 50 fazla ödeniyor

14 Nisan 2021 Çarşamba - 15:09 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 15:09

Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye kararı verdi. Ödeme miktarı yüzde 50 artırıldı. Aynı durumda pek çok kişi bulunuyor. Başvuru yapılması halinde 50 artırımlı ücret ödeniyor. Kamu görevlilerini ilgilendiriyor. Bir kamu görevlisinin engelli çocukları için alması gereken yüzde 50 artırımlı çocuk yardımını alamadığına ilişkin Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) yaptığı başvuru üzerine, söz konusu yardımın artırımlı şekilde ödendiği bildirildi.


 
KDK'den yapılan açıklamaya göre, bir kamu görevlisi, engelli çocukları  için alması gereken yüzde elli artırımlı çocuk yardımının kendisine ödenmediğini  belirterek kuruma başvurdu.
 
Başvuruda, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları gereğince,  artırımlı engelli çocuk yardımının kendisine ödenmesini talep etti.
 
Bunun üzerine ilgili idarelerden konuyla ilgili bilgi, belge ve görüş  taleplerinde bulunan KDK, söz konusu yardımının maaş ödeme sisteminde bu konuda  bir seçenek bulunmamasından kaynaklandığını tespit etti.
 
Konuya ilişkin KDK'nin tavsiye kararında, vatandaşın hak ettiği sosyal  ve mali haklarının maaş ödeme sisteminde seçenek olmaması gibi teknik bir  gerekçeyle ödenmemiş olmasının Anayasa'ya, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına  ve hakkaniyete açıkça aykırı olduğu vurgulandı.
 
 Maaş ödeme sisteminde böyle bir seçeneğin bulunmamasının sorumlusunun  vatandaş olamayacağını belirten KDK, idarenin bu konuda öncelikle mağdur  vatandaşa hakkını vermesi, sonra da maaş ödeme sisteminde gerekli düzenlemeleri  yapması gerektiğine, idarenin bundan kaçınmasını haklı kılacak hukuki dayanağın  da bulunmadığına işaret etti.
 
KDK, çocuk aile yardımı ödeneğinin başvurana artırımlı olarak ödenmesi  konusunda ilgili Valiliğe, söz konusu ödemenin yapılmasını sağlamak ve gerekli  düzenlemeleri hayata geçirmesi için de Milli Eğitim Bakanlığına tavsiye kararı  verdi.
 
Ayrıca aile çocuk yardımı menüsüne yüzde 50 artırımlı seçeneğinin  eklenmesi için Kamu Harcama ve Muhasebe Bilgi Sistemi'nde (KBS) gerekli  çalışmaları yapmak üzere tavsiye kararının bir örneğini de Hazine ve Maliye  Bakanlığına gönderildi.
 
KDK'nin tavsiye kararı üzerine ilgili idare tarafından başvurucunun  talebi doğrultusunda engelli çocuk yardımının başvurucuya yüzde 50 artırımla  ödendiği aktarıldı.

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