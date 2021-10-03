03 Ekim 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.401 -0.35 EURO 10,3190 0.11
USD 8,8540 -0.38 ALTIN 501,020 -0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

KDK, bursu krediye çevrilen öğrencinin başvurusunda Bakanlığa tavsiye kararı verdi

AA |  03 Ekim 2021 Pazar - 11:18 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 11:18

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), derslerinde başarısız olduğu gerekçesiyle aldığı bursu kendisinden habersiz krediye dönüştürülen ve borçlandırılan öğrencinin mağduriyetinin giderilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığına tavsiye kararı verdi.


KDK'nin kararına göre bir üniversite öğrencisi, 2015'te üniversiteye  başladıktan sonra burs/kredi almak için başvuru yaptı ve burs almaya hak kazandı.  Bursunu aylık belirlenen günlerde almaya devam eden öğrenci, 2015-2016 öğretim  yılının sonu itibarıyla başarısız olduğu gerekçesiyle bir sonraki eğitim yılının  başlangıcından itibaren bursu kendisine bildirilmeden borçlanma karşılığı verilen  öğrenim kredisine çevrildi. Mezun olduktan sonra da tarafına 27 bin lira borç  çıkarıldı.
 
Bunun üzerine öğrenci, öğrenim süresi boyunca burs aldığını  düşündüğünü belirterek, tarafına tahakkuk ettirilen borcun silinerek  mağduriyetinin giderilmesini istedi.
 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ise  ilgili yönetmelik kapsamında işlemin yapıldığı gerekçesiyle öğrencinin istemini  reddetti.
 
Bunun üzerine öğrenci, sorunun çözülmesi için KDK'ye başvurdu.
 
Başvuruyu inceleyen KDK, öğrencinin 3 dönem hazırlık sınıfı eğitimine  kayıt yaptırdığı gerekçesiyle bursunun krediye çevrildiğini, bu süreçte  üniversite tarafından ilgili idareye öğrencinin başarısız olduğuna dair  bildirimde bulunulmadığını tespit etti.
 
KDK, söz konusu işlemin sonuçlarının ortadan kaldırılması için Gençlik  ve Spor Bakanlığına tavsiye kararı verilmesini kararlaştırdı.
 
Bakanlık, kararın değerlendirilmeye alındığı ve ilgili genel müdürlük  tarafından yönetmelik çalışmalarının devam ettiği yönünde KDK'ye bildirimde  bulundu.
 

ETİKETLER

KDK burs kredi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.