KÇÖ uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Türk-İş'ten KÇÖ açıklaması!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında verilen desteklerden biri olan milyonlarca çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneği çalışanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 1 Nisan itibarıyla sona erecek kısa çalışma ödeneği uygulamasının devam ettirilmesini istedi. KÇÖ uzatılacak mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor?

KÇÖ uzatıldı mı, uzatılacak mı sorusuna yanıt aranıyor. 1 Nisan'da sona erecek kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı süreçte istihdamın korunması amacıyla birçok destek ve düzenlemeyi içeren "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin devreye alındığını anımsatan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kısa çalışma ödeneği uygulamasının devam ettirilmesini istedi.

“KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DEVAM ETTİRİLMELİ”

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 1 Nisan itibarıyla sona erecek kısa çalışma ödeneği uygulamasının devam ettirilmesini istedi. Atalay, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı süreçte istihdamın korunması amacıyla birçok destek ve düzenlemeyi içeren "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin devreye alındığını anımsattı.

Geçen yıl mart ayında açıklanan paket kapsamında kısa çalışma uygulamasının da etkin olarak kullandırıldığını belirten Atalay, aradan geçen 1 yıllık süreçte kısa çalışma ödeneğinden 3,7 milyondan fazla çalışanın yararlandığını vurguladı. Salgın sürecinde işçi ve işverene fayda sağlayan kısa çalışma ödeneğinin 1 Nisan itibarıyla sona ereceğine dikkati çeken Atalay, şunları kaydetti:

"Salgının yıkıcı etkisinin hissedildiği, vaka sayısının arttığı bu dönemde istihdamı koruyucu tedbirlere devam edilmeli. Salgının sağlık başta olmak üzere ekonomik ve sosyal alanda yol açtığı tahribatın giderilmesi fedakarca çalışan işçilerin emeğiyle mümkündür. Bu doğrultuda, kısa çalışma ödeneğinin ekonomik ve sosyal şartlar iyileşene kadar sürdürülmesini talep ediyoruz. Bunun yanında, yararlanma şartları kolaylaştırılıp, ödenek tutarının da yükseltilmesi olumlu bir yaklaşım olacaktır."

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Kısa çalışma ödeneğinde son gün 31 Mart 2021 olarak belirlendi. Uzatılıp uzatılmayağına ilişkin hükümet kanadından yeni bir açıklama yapılmadı.