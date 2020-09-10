KÇÖ hakkı olan işçi ücretsiz izne çıkartılırsa ne yapabilir? Kıdem ve işsizlik maaşı alabilir mi?

Corona virüs sürecinin başından bu yana hem işverene hem de çalışana destek olmak amacıyla ödenen ve mart ayının ortasında başlayan kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) istihdamı korumak amacıyla veriliyor. Kısa çalışma ödeneği ile devlet tarafından işçilere kısa çalışma ödeneği ödemesi ve Genel Sağlık Sigortası primleri ödemesi yapılıyor. Ancak çalışanlardan, işverenlerine yönelik şikayetler gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de kısa çalışma ödeneği hakkı olan işçinin ücretsiz izne çıkartılması konusu. Peki, KÇÖ hakkı olan işçi ücretsiz izne çıkartılırsa ne yapabilir? Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin hakkında bilmeniz gerekenler...

Corona virüs önlemleri kapsamında hem işverene hem de çalışana destek olmak amacıyla mart ayının ortasından bu yana bazı işyerlerine Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ödeniyor. Mart ayından bu yana 3.5 milyon kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlandı ve 1.5 milyon kişi halen kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam ediyor; normalleşme süreci ile faaliyete geçen işyerlerinde çalışan 1.9 milyon kişi de artık kısa çalışma ödeneği almıyor. Bu dönemde en çok gelen şikayetler arasında kısa çalışma ödeneği hakkı olan işçi ücretsiz izne çıkartılması konusu. Peki, KÇÖ hakkı olan işçi ücretsiz izne çıkartılırsa ne yapabilir? İşte kısa çalışma ödeneği hakkında detaylar...

3.5 MİLYON KİŞİ KISA ÇALIŞMADAN YARARLANDI!

Kısa çalışma ödeneği uygulaması corona virüsün görüldüğü mart ayından bu yana istihdamı korumak hem işverene hem de çalışana destek olmak amacıyla ödeniyor. Kısa çalışma ödeneği ile devlet tarafından işçilere kısa çalışma ödeneği ödemesi ve Genel Sağlık Sigortası primleri ödemesi yapılıyor. Mart ayından bu yana 3.5 milyon kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı. İşten çıkarma yasağının da 17 Kasım'a kadar uzatılmasıyla birlikte bazı işverenler çalışanları kendi isteği ile istifa etmelerini sağlamak amacıyla farklı yollar izleyebiliyor. Bunların başında da KÇÖ hakkı olan işçi ücretsiz izne çıkartılması konusu. Kısa çalışma ödeneğinden kısa süre faydalanan ve normal çalışma düzenine geçen işyerlerinin çalışanlarını ücretsiz izne çıkartılmak istendiğine dair bilgiler geliyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI!

Kısa çalışma ödeneğinin süresi, Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatıldı. Covid-19 pandemisinden etkilenen işverenler 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuşlar ise şimdilik ekim ayı sonuna kadar kısa çalışmaya devam edebilecekler. Kısa çalışma ödeneği işçinin son 12 aylık ortalama ücretinin yüzde 60’ı oranında iken, ücretsiz izne çıkartılanlara, ücreti ne olursa olsun sadece 1168 TL nakdi ücret desteği verilmektedir. Bu da asgari ücretin yüzde 40’ına karşılık gelmektedir.

KÇÖ HAKKI OLAN İŞÇİ ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARTILIRSA NE YAPABİLİR?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, okuyucusundan gelen soruya cevap verdi. Kısa çalışmaya devam etme hakkı var iken işçinin daha düşük tutardaki nakdi ücret desteğine mahkûm edilmesi, iyi niyet kuralları ile bağdaşmaz. Öncelikle bu hakkınıza dikkat çekerek işverenden, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma hakkınız var iken ücretsiz izne çıkartılmanız dolayısıyla uğradığınız gelir kaybını ödemesi için noterden ihtar çekebilirsiniz. Aksi takdirde İş Kanunu’nun 24/II. maddesi uyarınca işverenin ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle iş akdini haklı fesih yapacağınızı bildirebilirsiniz.