KÇÖ devam edecek mi, 2021 Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor?

Kısa çalışma ödeneği hakkında en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunmuş ve uzatma kararı alındığını duyurmuştu. Öte yandan 2021 yılı Mart ayında, önceki dönemde ödemesi devam edenlerle birlikte toplamda 1 milyon 139 bin 743 kişi için İşsizlik Sigortası Fonu’ndan toplam 1 milyar 750 milyon TL’lik kısa çalışma ödemesi yapılmıştı. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, devam edecek mi?

Kısa Çalışma Ödeneceği’ne yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın ardından KÇÖ’nin akıbeti sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan KÇÖ hakkında "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." İfadelerini kullanmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.