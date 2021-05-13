KÇÖ'deki işçi istifa etse de işsizlik maaşı alabilir mi?

Çalışan milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Pandemi döneminde kısa çalışma kapsamına alınan işçiler, önümüzdeki süreçte işten çıkartıldıklarında veya kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında işsizlik ödeneği alabilirler. İşsizlik ödeneği alabilmek için 30 gün içinde İŞKUR’a başvurmaları gerekir.

Kısa çalışma ödeneğine tabi milyonlarca çalışan merak ediyordu. Tek tek açıkladı. Eşim şu an kısa çalışma ödeneğinden faydalanmakta. 01.09.2016 tarihinde sigortası asgari ücret üzerinden yatmaya başladı. 15 Mart 2020 tarihinde kısa çalışma ödeneği başlayana kadar işverence primi yatırıldı. Kısa çalışma ödeneği başlayınca SGK ’ya 18 kodu ile bildirim yapıldı ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. İlk kısa çalışma ödeneği aldığı 15.03.2020 tarihine kadar son 3 senede 1080 gün primi yattı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç kendisine sorulan "Kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşından mahsup edilmeyecek ama işsizlik maaşında son 3 yıl hesabı neye göre yapılacak? KÇÖ almaya başladığı 15.03.2020 tarihinden önceki 3 yıla mı, yoksa bitiş tarihinden önceki 3 yıla mı bakılacak? KÇÖ alan işçi istifa etse ya da işten çıkartılsa işsizlik maaşı alabilir mi?" sorusuna yanıt verdi.

Kısa çalışma ödeneği süreleri normalde işsizlik ödeneği sürelerinden mahsup edilir. Ancak, kanunda tanınan yetki çerçevesinde Cumhurbaşkanı kararı ile pandemi dönemindeki kısa çalışma ödenekleri işsizlik ödeneği sürelerinden mahsup edilmeyecek. KÇÖ almış işçi, kısa çalışma ödeneği bitiminde, hak etmiş olduğu işsizlik ödeneğini tam olarak alacak. İşsizlik ödeneğinin hesabında, KÇÖ almaya başlanan tarihten önceki son 3 yılın prim gün sayısına bakılır. Eşinizin KÇÖ almaya başlamadan önceki son 3 yılda 1080 gün primi bulunduğuna göre 10 ay işsizlik ödeneğinden yararlanma hakkı vardır. Bu nedenle, KÇÖ bitiminde 10 ay işsizlik ödeneği alabilecek. İşsizlik ödeneği miktarı, KÇÖ almaya başladığı tarihten önceki son 4 aylık ortalama brüt ücretinin yüzde 40’ı oranında olacaktır.