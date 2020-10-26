12 Ay Şans Kazı Kazan kartıyla 1 milyon 200 bin TL kazandı

Yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki global deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere yola çıkan Sisal Şans, 12 Ay Şans Kazı Kazan Kartıyla 1 milyon 200 bin TL kazandırdı.

Şans oyun larının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen Sisal Şans kazandırmaya devam ediyor. İstanbul , Beylikdüzü Serhat Şans Oyunları Bayi’den satın alınan 20 TL’lik 12 Ay Şans Kazı Kazan Kartıyla 1 milyon 200 bin TL kazanan talihli ikramiyesini teslim aldı.

Büyük ikramiyenin çıktığı Serhat Şans Oyunları Bayi işletmecisi, ''Daha önce On Numara'da da iki müşterimizin ikramiye kazanmasını sağlamıştık. Özellikle bu dönemde oynattığımız oyunlarda daha fazla ikramiye kazandırmaya başladık.Bu durumdan hem müşterilerimiz hem de bizler oldukça memnunuz. Müşterilerimiz kazandığı sürece bizler daha da mutlu olacağız, satışlarımız da çok iyi gidiyor” dedi.

12 Ay Şans Kazı Kazan Kartıyla büyük ikramiye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarının altını çizen bayi, “İkramiyeyi kazanan, sürekli müşterimiz ve yıllardır bayimizden şans oyunları oynamakta. Kazandığını öğrendiğinde rakam büyük olduğu için çok büyük bir heyecan yaşadı. Onu sakinleştirmek de bize düştü. İkramiyeyi ailesi ile birlikte güzel günlerde harcamasını dileriz, şans dağıtmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

1 kart fiyatına 12 oyun

12 Ay Şans Kazı Kazan Kartının büyük ikramiyesi 12 ayda toplam 1 milyon 200 bin TL.

Oyunseverler, kartta yer alan aynı ay içerisindeki 2 adet “12” sembolünü bulup 12 ay boyunca her ay 100 bin TL kazanabiliyor veya 1 ayın içerisindeki aynı 2 sembolü bulan, o ayda yazan ikramiyeyi tek seferde kazanabiliyor. Oyunseverler ayrıca 12 Ay Şans Kazı Kazan Kartı ile onbinlerce 200 TL ve 500 TL de kazanabiliyor. 20 TL olan kartın içinde 12 oyun bulunduğundan oyunseverler 1 kart fiyatına 12 oyun oynayabiliyor ve 12 oyundan kazanılan ikramiyelerin toplamını alabiliyor.

Sisal Şans, “Oynamaya, şansa, eğlenceye yeniden başlayacağız” sloganıyla kazandırmaya devam edecek.