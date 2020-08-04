04 Ağustos 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.086 -3.64 EURO 8,2170 0.31
USD 6,9710 0.27 ALTIN 442,790 0.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kazdağları'nın kuş envanterine 5 yeni tür eklendi

AA |  04 Ağustos 2020 Salı - 16:49 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 16:49

Kazdağları'nda bir grup araştırmacı tarafından yürütülen çalışma kapsamında daha önce bölgede varlığı bilinmeyen 5 yeni kuş türü görüntülendi.


 

Kazdağı Milli Parkı, Ege Bölgesi ile Güney Marmara Bölümü arasında  1700 metre rakıma kadar çok sayıda yükseltiden meydana geliyor.
 
Bölge, jeomorfolojik yapısı,  iklimi, bazıları lokal endemik olmak  üzere çok sayıda endemik bitki türünün de yer aldığı doğal bitki örtüsü ve su  kaynaklarıyla çok sayıda canlıya ev sahipliği yapıyor.
 
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Çanakkale Doğa Koruma ve Milli  Parklar Müdürlüğü ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) arasında yapılan  protokolle Kazdağları'nda kuş türü tespit çalışması yürütüldü.
 
ÇOMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler  Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Uysal'ın "kuş bilimci" olarak katıldığı  "Çanakkale İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve  İzleme Projesi"nde, ÇOMÜ Kuş Gözlem Topluluğu kurucularından yaban hayatı  fotoğrafçısı ve araştırmacısı Cenk Polat ile kuş gözlemcisi Mehmet Kıran da yer  aldı.
 
Ekibin yürüttüğü çalışmalarda, Kazdağı Milli Parkı'nda kara ağaçkakan,  çütre, şakrak, taşkızılı ve küçük sinekkapanın görüntülenmesiyle Çanakkale il  geneli kuş envanterinde tür sayısı 312'den 317'ye yükseldi.
 
Bu türlerin 150'ye yakınının da Kazdağları'nda bulunduğu kayıtlara  geçti.
 
Kara ağaçkakan tespiti sağlıklı ekosistemin göstergesi
Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Kazdağları'nın batısında Çanakkale il sınırında yoğunlaşan çalışmalarında  birbirinden renkli kuş türlerinin üreme kayıtlarını alarak bölgenin kuş bilimi  bakımdan önemi ve hassasiyetinin ortaya çıkarıldığını söyledi.
 
En önemli kuş göç rotalarından birinin Çanakkale üzerinden geçtiğini  belirten Uysal, "Her yıl on binlerce kuş, üreme ve kışlama alanlarına Kazdağları  ve Çanakkale üzerinden geçerek göç ediyor. Bu türler açısından rotaları üzerinde  bulunan ekosistemler, beslenme, dinlenme ve göç yolculuklarını tamamlamak için  önemli bir istasyon görevi görüyor." dedi.
 
Çütrenin, yüksek rakımlarda üreyen bir kuş türü olduğunu aktaran  Uysal, Türkiye'de İç Anadolu ve kuzey kesimlerinde varlığı bilinen bu türün en  batıdaki kaydını Kazdağları'nda 1500 metre rakımda gerçekleştirdiklerini dile  getirdi.
 
Görüntüledikleri kara ağaçkakan türünün de bölgedeki sağlıklı  ekosistemin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Uysal, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin genelinde tespit edilen kuş türü sayısı en son verilere  göre 512 olarak bildiriliyor. Bu türlerin neredeyse yüzde 62'sinin Çanakkale'de  olduğunu kaydettik. Yaptığımız araştırmalarla 5 yeni kuş türü ile Çanakkale kuş  tür listesini genişledi. Kazdağları'nın, şu ana kadar gözlemlenen 150'ye yakın  kuş türü ile ne kadar önemli bir çeşitliliğe sahip olduğu ortaya konuldu."
 
"Çalışmalarımız devam edecek"
Cenk Polat ise 2006 yılından bu yana kuş gözlemciliği yaptığını, iki  yıldır da Çanakkale'de özel bir şirket bünyesinde yaban hayatını araştırdıklarını  belirtti.
 
Kara ağaçkakanın Kazdağı Milli Parkı'nda yaşadığını tespit ederek  yuvasını ve üreme alanlarının fotoğraflarını, videolarını, ses kaydını  aldıklarını bildiren Polat, "Yine aynı bölgede taşkızılı diye bir türümüz var,  kayalık alanda ürediğini kaydettik. Bu da çok güzel oldu. Mutluyuz,  çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.
 

 

ETİKETLER

Kazdağları yeni tür araştırma
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.