13 Temmuz 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.809 -0.85 EURO 7,7770 0.20
USD 6,8660 0.07 ALTIN 397,080 -0.22
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kazayla kendini vuran Afgan uyruklu çoban öldü

İHA |  13 Temmuz 2020 Pazartesi - 0:14 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 0:14

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 18 yaşındaki Afgan uyruklu genç, oturduğu sırada elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Yürecik köyünde meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Afgan uyruklu N.A. (18), hayvanlara baktığı sırada dinlenmek için yolun kenarına oturdu. İddiaya göre, kucağına koyduğu tüfeğin ateş alması sonucu karnından vurulan genç çoban kanlar içerisinde yerde kaldı. Yolun kenarında hareketsiz yatan genci gören köylüler durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.  Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde çobanın hayatını kaybettiği belirlendi.
 
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme çalışması başlatırken, 18 yaşındaki gencin cenazesi Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
 
Olay yerinde bulunan tüfek kriminale gönderilirken, N.A’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

ETİKETLER

Karabük Eskipazar Afgan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.